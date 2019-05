Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Er habe nach den Zahlen zum ersten Quartal nur geringfügige Änderungen vorgenommen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Spielraum in der Bilanz des Chemiekonzerns dürfte sich über die kommenden zwölf bis 24 Monate infolge des Verkaufs von Geschäftsbereichen sowie der Erwirtschaftung freier Barmittel verbessern./ck/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 16:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0111 2019-05-03/19:56

ISIN: DE000BASF111