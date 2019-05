Nach guten Jahreszahlen und einem positiven Ausblick schaffte die Evotec-Aktie Ende März den Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch. Die bisherige Top-Marke bei 23,00 Euro wurde überwunden und die Rallye anschließend bis zum 8. April fortgesetzt. An diesem Tag ging die Aktie mit 25,41 Euro aus dem Handel. In der Folge kam es zu Gewinnmitnahmen, die durch den überkauften Zustand der Aktie nicht wirklich überraschen konnten. Die Korrektur führte den Wert am 25. April allerdings bis auf 21,51 Euro ...

