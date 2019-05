Berlin/Saarbrücken (ots) - Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat vor einem Ärzte-Mangel in Deutschland gewarnt. "Wir steuern tatsächlich auf einen Ärzte-Mangel zu, weil in Deutschland viel zu wenige Mediziner ausgebildet werden", sagte Lauterbach der "Saarbrücker Zeitung" (Sonnabend).



In sieben bis zehn Jahren würden die Babyboomer in Rente gehen und mehrheitlich mit chronischen Erkrankungen belastet sein, erläuterte der SPD-Politiker. Das betreffe etwa 1,4 Millionen Menschen pro Jahr. "Genau dann kommen wir auch in einen chronischen Arzt-Mangel, der sich jetzt schon bei den Hausärzten ankündigt", so Lauterbach.



Gegenwärtig gebe es etwa 10.000 Medizinstudenten. Nötig sei eine Steigerung um 5000 pro Jahr. "Denn die angehenden Mediziner, die jetzt mit ihrem Studium beginnen, sind einschließlich ihrer gesamten Fach- oder Hausarztausbildung erst in etwa 15 Jahren mit ihrer Ausbildung fertig", erklärte Lauterbach.



OTS: Saarbrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57706 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57706.rss2



Pressekontakt: Saarbrücker Zeitung Büro Berlin Telefon: 030/226 20 230