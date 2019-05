Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.HDI: Home Depot am 3.5. -0,22%, Volumen 82% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 3.5. -0,22%, Volumen 82% normaler Tage , CIS: Cisco am 3.5. 0,00%, Volumen 130% normaler Tage , MSFT: Microsoft am 3.5. 2,13%, Volumen 91% normaler Tage , INL: Intel am 3.5. 2,37%, Volumen 108% normaler Tage , CAT1: Caterpillar am 3.5. 2,88%, Volumen 91% normaler Tage , Dow Jones: +0,75% Aktie Symbol SK Perf. Caterpillar CAT1 139.060 2.88% Intel INL 51.750 2.37% Microsoft MSFT 128.900 2.13% Cisco ...

Den vollständigen Artikel lesen ...