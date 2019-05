04.05.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX verlor in der verkürzten Handelswoche auf Wochensicht nochmals 1,7% und entwickelte sich wiederum schwächer als andere europäische Aktienindizes. Diese Woche lasteten die Schwergewichte OMV und voestalpine auf dem Wiener Leitindex. Impulse kamen von der Q1- Berichtssaison, die diese Woche mit acht Unternehmen voll durchstartete. An die Spitze der Wiener Kurstafel setzte sich diese Woche die AT&S mit Plus 3,8%, die von der Halbleiter Earnings Season ...

