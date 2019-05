Ein Ökonom hat eine Initiative gestartet, die soziale Marktwirtschaft im Grundgesetz verankern soll. Eine gute Idee - oder sollte sich die Politik lieber um Wichtigeres kümmern? Unsere Autoren streiten.

Muss die soziale Marktwirtschaft ins Grundgesetz? Ja!

Bert LosseDiese Aktion war überfällig. Der Ökonom Ulrich van Suntum aus Münster hat jetzt eine Initiative gestartet, die soziale Marktwirtschaft im Grundgesetz zu verankern. Schnell sind prominente Unterstützer hinzugekommen, etwa Hans-Werner Sinn und Gabriel Felbermayr. Die Volkswirte registrieren im Land "zunehmend Ideen, die mit marktwirtschaftlichen Prinzipien im Konflikt stehen" - und diese Sorge ist berechtigt.

Die unsägliche Debatte über eine Enteignung von Wohnungen ist ja nur die Spitze des Eisbergs. In einem schleichenden Prozess hat sich - auch als Reflex auf die Finanzkrise - in Politik und Gesellschaft, zum Teil auch in der Wissenschaft eine fatale Staatsgläubigkeit eingenistet, garniert mit einer amorphen Haltung zu Wettbewerb, ...

