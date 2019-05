Die Debatte um die Studie von Hans-Werner Sinn, in der er einen Tesla als klimaschädlicher als einen Diesel-Pkw einstufte, geht in die nächste Runde. Professor Bruno Burger fordert Sinn zu einer Stellungnahme auf.

In der Debatte um die Umweltverträglichkeit von E-Autos fordert Professor Dr. Bruno Burger, Abteilungsleiter Stromnetze des Fraunhofer Instituts ISE, Professor Hans-Werner Sinn zu einer schriftlichen Stellungnahme auf. "Ihre Studie zitiert die Fraunhofer ISE falsch (…) Ich bitte Sie um eine Stellungnahme." schreibt Burger an den Ex-Ifo-Chef Sinn persönlich und an das Ifo-Institut in einer E-Mail, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Burger wirft Sinn unter anderem vor, unter Bezug auf Burgers Forschung falsche Angaben zum Anteil des Ökostroms im deutschen Strommix zu machen. Sinn hatte argumentiert, E-Autos würden zu weiten Teilen mit dreckigem Kohlestrom hergestellt und gefahren, ihre Gesamt-CO2-Bilanz sei daher zu schlecht.

In einem Ifo-Papier zur Umweltbilanz von Diesel- und Elektroautos hatten Sinn und seine beiden Co-Autoren Christoph Buchal und Hans-Dieter Karl ein vernichtendes Urteil über das Elektroauto gefällt: E-Autos seien keine Verbesserung gegenüber dem Verbrennungsmotor in Sachen Klimaschutz, sondern sogar ein Rückschritt, so das Fazit. (Die komplette Studie finden Sie hier). Die WirtschaftsWoche und andere hatten die Ergebnisse des Ifo-Papiers angezweifelt.

Inzwischen melden sich diverse Natur- und Ingenieurwissenschaftler zu Wort. Professor ...

