Es hat wohl kein Technologietrend die Welt so positiv beeinflusst wie der E-Commerce. Nicht jedes E-Commerce-Unternehmen wird jedoch langfristig überleben und sich gut entwickeln und kann somit eine Gefahr für die Investoren darstellen, wenn sie ihr Geld in die falschen Aktien investieren. Aus diesem Grund haben wir drei Top-Mitwirkende des Motley Fool gefragt, welche im Folgenden jeweils eine E-Commerce-Aktie benennen, von der sie glauben, dass man einen Kauf jetzt in Betracht ziehen sollte. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...