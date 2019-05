Sind Diesel-Autos doch umweltverträglicher? Das behauptet Ökonom Hans-Werner Sinn, der mit dem Physiker Christoph Buchal eine Studie publiziert hat. Ihre Berechnungen sind teils fragwürdig. Die fünf wichtigsten Punkte.

1. Wie berechnet man den Verbrauch realistisch?

Sinn vergleicht einen Mercedes Diesel 220d (das ist, nach den Laborstandards, mit denen Sinn arbeitet, der Diesel mit den derzeit niedrigsten Verbrauchswerten in seiner Klasse) mit einem Tesla Model 3. Nach Sinns Berechnungen kommt der Tesla inklusive Herstellung und Betrieb mit konventionellem Strom auf einen CO2-Ausstoß von bis zu 181 Gramm je Kilometer, der Diesel nur auf 141 Gramm. Der Tesla hat mehr als die doppelte Leistung des Daimler, über 400 PS, der Daimler 194 PS.

Sinn argumentiert, beide Autos seien etwa gleich groß und unter anderem deswegen richtig gewählt, weil es sich "bei den verglichenen Modellen (…) um Autos mit windschnittigen Karosserien, die auch für größere Distanzen auf der Autobahn alltagstauglich sein sollen", handele. Und später weiter: "Bei realistischeren Annahmen über die Fahrweise mit einem größeren Autobahnanteil bei hohen Geschwindigkeiten und hohem Luftwiderstand kann der Diesel seine Stärken eher noch besser zur Geltung bringen."

Das Argument Luftwiderstand stimmt. Der Verbrauch der E-Autos steigt bei anhaltend hohen Luftwiderständen, etwa beim Schnellfahren auf der Autobahn, überproportional zur zurückgelegten Strecke, und er ist umgekehrt tendenziell viel geringer als bei Verbrennungsmotoren im Stop & Go in Städten, weil E-Autos hier die oft einsetzende Bremsenergie zurückgewinnen (rekuperieren, E-Motor wird zum Generator und speichert Energie in den Akku zurück).

Nur passt Sinns Argument nicht zu den in Deutschland üblichen Durchschnittsstrecken laut Statistik: Tatsächlich wird ein verschwindend geringer Bruchteil der jährlich in Deutschland gefahrenen rund 630 Milliarden Kilometer mit hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn zurückgelegt; 90 Prozent aller Fahrten sind kürzer als 40 Kilometer, meistens Pendlerstrecken. Im Schnitt beträgt die tägliche Streckenlänge 38 Kilometer.

Ein weiterer kritischer Punkt: Sinn hat die Verbrauchsdaten der beiden Autos mit dem veralteten Laborstandard NEFZ berechnet. Beim NEFZ-Verfahren wird im Labor 20 Minuten lang mit vierfach erhöhtem Reifendruck (8 statt 2 bar) und mit maximal 120 km/h gefahren, im Durchschnitt mit 33,6 km/h. Dafür braucht man weder 400 PS noch eine "windschnittige Karosserie".

Nicht zuletzt wegen dieser Unzulänglichkeiten des NEFZ-Verfahrens hat der Gesetzgeber auf den deutlich realitätsnäheren WLTP-Standard umgestellt, der die Autobauer viel Geld gekostet hat und sie zum Teil vor ganz erhebliche Probleme stellte.

Aus empirischen Verbrauchsdaten zu beiden Fahrzeugen geht klar hervor, dass der Daimler-Diesel in Wahrheit 48 Prozent mehr verbraucht als die 4,4 Liter je 100 Kilometer, mit denen Sinn rechnet, der Tesla im Durchschnitt aber nur zehn Prozent mehr.

Von TV-Moderator Markus Lanz in dessen Talkshow am 1. Mai darauf angesprochen, warum er für seinen Vergleich Verbrauchsdaten verwendet habe, von denen er doch gewusst habe, dass diese falsch seien, und keinen Versuch unternommen habe, empirische Daten zu ermitteln, antwortete Sinn.: "Das wäre ja viel zu viel Aufwand." Außerdem brauche er "belastbare genormte Daten. " Mit WLTP gerechnet kommt der Daimler auf 168 Gramm CO2 je Kilometer, ein Plus von 27 Gramm. Der Tesla verschlechtert sich ebenfalls gegenüber dem unrealistischen NEFZ-Wert, aber nur um 6 Gramm, auf 187 Gramm. Schon durch die Korrektur des Messstandards im Rechenmodell ist das Gesamtergebnis, der Diesel sei um 28 Prozent besser als der Tesla, nicht mehr haltbar.

Wieviel CO2 fällt bei der Autoproduktion an?

Unstrittig ist: Bei der Herstellung der Autos entsteht CO2, bei E-Autos mehr als bei Dieseln, weil die Herstellung des Akkus relativ energieintensiv ist. Hier begehen die Autoren der Sinn-Studie den zweiten Fehler, indem sie veraltete und unpassende Daten nehmen. Konkret beziehen sie sich auf die sogenannte "Schweden-Studie", eine Metastudie von Mia Romare und Lisbeth Dahllöf aus dem Jahr 2017, die ihrerseits auf zahlreiche ältere Studien zurückgreifen.

Sinn rechnet, der Metastudie folgend, mit 145 bis 195 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde (KWh) Akkukapazität. Für den Tesla mit einem Akku von 75 KWh folgert Sinn daraus, allein die Produktion des Akkus verursache 11 bis 15 Tonnen CO2, also 73 bis 98 Gramm je Kilometer während des Gesamtlebens des Autos. Ausgestattet mit einem derart riesigen CO2-Rucksack würde der Tesla in der von Sinn angenommenen Lebensdauer von 150.000 Kilometern den Nachteil gegenüber dem Mercedes-Diesel tatsächlich nicht aufholen. Wer das Klima also schonen will, solle besser Diesel fahren, so Sinns Conclusio.

Nur: Diese Annahmen sind falsch. Die Akkus des Model 3 werden in einer Gemeinschaftsfabrik von Tesla und des japanischen Batterieherstellers Panasonic in der Nähe von Reno, Nevada gefertigt, und zwar seit dem Marktstart des Model 3 ausschließlich dort. Die Gigafactory ist mit einer Fläche von 0,5 Millionen Quadratmetern das größte monolithische Fabrikgebäude der Welt; das gesamte Dach wird derzeit mit Photovoltaik-Modulen bestückt. In der finalen Ausbaustufe (derzeit sind ca. 40 Prozent fertig) wird Sonnenstrom dort eine installierte ...

