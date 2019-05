Versicherungsbetrüger erschleichen sich jedes Jahr hohe Summen, vor allem im Bereich der Kfz- und Krankenversicherung. Zur Bekämpfung setzt die Versicherungsbranche auf Digitalisierung, Kollege KI soll sie schnappen.

Die Frau soll Betrügern das Handwerk legen. Als Sabine Walch zum Mikrophon greift, um für ihr Projekt zu pitchen, ist die 27-Jährige ganz schön nervös. Doch die Vertreter der 13 Versicherungen, die an diesem Abend im Münchner InsurTech Hub am Ostbahnhof nach neuen Ideen für ihre angestaubte Branche suchen, sind gleich Feuer und Flamme. Denn Walch spricht über "AvoCard". Mit der Krankenversicherungskarte für privat Versicherte sollen Papierrechnungen künftig der Vergangenheit angehören. Die schnellere, weil automatisierte Abwicklung hätte gleich zwei Vorteile: Der Patient erspart sich das lästige Einreichen der Arztrechnung. Und weil die Honorarforderungen papierlos per App aus der Praxis direkt an die Versicherungen verschickt werden, könnte sie ganz nebenbei auch manipulierte PDFs und völlig erfundene Rechnungen verhindern.

Solche etwa, mit denen sich Mitglieder mehrerer Amateur-Fußballvereine in Berlin und Brandenburg bereicherten. Nach einer Razzia Mitte März verdächtigt das Berliner Landeskriminalamt insgesamt 25 Spieler. Mit gefälschten Attesten sollen sie in mehr als 100 Fällen Leistungen für angebliche Verletzungen kassiert haben.

"Das ist ein riesen Thema für die privaten Krankenversicherer," sagt Manuel Holzhauer, Managing Director des InsurTech Hub Munich, den die in Bayern konzentrierte deutsche Assekuranz vor knapp zwei Jahren als Accelerator gründete. Und so bekommt Walch beim diesjährigen Selection Day einen der zehn begehrten Plätze auf dem ehemaligen Werksgelände des Knödel-Herstellers Pfanni. Acht Wochen lang können die BWL-Studentin aus Österreich und ihr Team hier an ihrem Konzept für die Versicherungsbranche von morgen feilen.

Betrugsbekämpfung birgt enormes Potenzial

Wäre die betrugsfrei, würde sich die Branche nach internen Berechnungen allein in Deutschland jährlich rund fünf Milliarden Euro sparen. Weltweit erschleichen sich Versicherte schätzungsweise im selben Zeitraum mehrere hundert Milliarden. Die Summen erklären, warum Anti-Fraud-Programme gerade zu den Rennern bei der Digitalisierung der Versicherungen gehören.

"Systematische Betrugsbekämpfung birgt ein enormes Potenzial für die Versicherer," bestätigt Wolfgang Hauner, Chief Data Officer beim Rückversicherer Munich Re. Vor allem in den Sparten Kfz- und Krankenversicherungen. Während bei der Privathaftpflicht und den Hausratsversicherungen mengenmäßig viele dubiose Bagatellschäden auftreten, hat das organisierte Verbrechen seit einigen Jahren teure Unfallschäden und fingierte Arztrechnungen als Geschäftsmodell entdeckt. Gerade hat die Essener Polizei mehrere Mitglieder eines Familienclans dingfest gemacht, die über Jahre mit provozierten Unfällen viele 100.000 Euro abkassierten. Es war nicht der erste Clan, der mit dieser Masche ans Werk ging.

