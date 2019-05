Als Dividendeninvestor sucht man regelmäßig nach hochrentierlichen Aktien, also solchen, die über eine hohe Dividendenrendite verfügen. Wenn diese Aktien dann auch noch aus einer Branche mit einem Geschäftsmodell stetig wiederkehrender Erlöse stammen, dann kann das die Basis für ein gutes Einkommensinvestment sein. Der Telekommunikationssektor bietet Investoren all das. Der Sektor hat dabei einige Vorzüge und leider auch ein paar Nachteile. Die Vorteile sind in den hohen Markteintrittsbarrieren ...

