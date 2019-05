Geld zu haben kann dir mehr Glück bringen, als es auszugeben. Es gibt einen gewissen Seelenfrieden, der dadurch entsteht, dass man Geld auf der Bank hat, so ein Forschungsbericht der American Psychological Association. "Was die Menschen glücklich macht, ist, einfach zu wissen, dass das Geld auf der Bank ist, nicht unbedingt, es auszugeben", schrieben die Autoren der Studie. "Sobald es ausgegeben wird, spiegelt es sich nicht mehr in ihrem Bankguthaben wider - und trägt nicht mehr zum Glück bei." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...