Europa muss der chinesischen Seidenstraßen-Initiative ein eigenes Modell entgegenstellen - unter Federführung von Deutschland.

Keine Frage: Die chinesische Regierung hat mit ihrer Belt-and-Road-Initiative (BRI) ein Zeichen gesetzt. Das zeigte einmal mehr der "Seidenstraßen-Gipfel", zu dem jüngst Vertreter aus über 100 Ländern nach Peking reisten. China unterstützt in mittlerweile 68 Ländern den Ausbau der Infrastruktur und stellt dafür nach gegenwärtiger Planung etwa eine Billion US-Dollar bereit. Allerdings wächst die Kritik an Chinas Strategie. Ein Vorwurf insbesondere der US-Regierung lautet, dass China mit dem Ziel einer "neuen Seidenstraße" die Empfängerländer in höhere Verschuldung und politische Abhängigkeit treibe.

Engpässe in der Infrastruktur sind in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern nach wie vor ein drängendes Problem. Straßen, Häfen und Flughäfen müssen ausgebaut werden, um die Integration dieser Staaten in den Weltmarkt zu ermöglichen. Chinas Präsident Xi hat diese Problematik schon vor Jahren erkannt. Vordergründig geht es bei der BRI um die Verbesserung des Marktzugangs für chinesische Unternehmen. Aber die BRI ist viel mehr. Sie erlaubt es Peking, Kapital und überschüssige Kapazitäten ins Ausland zu exportieren - und dient damit vor allem dem Machterhalt der Kommunistischen Partei Chinas. Anstatt das bisherige von Investitionen in die chinesische Infrastruktur und den Wohnungsbau getragene Modernisierungsmodell zu reformieren, wählt Peking eine Alternative: Chinesische Firmen bauen weiter, nun aber im Ausland.

Das Kapital dafür stammt aus China, aber die Empfängerländer erhalten keine Vorzugskonditionen. Zwar gibt es weder von China noch von den ...

