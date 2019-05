Europas Jugendliche verlangen von der EU schnelles Handeln in der Klimapolitik. Doch die Europawahl wird ein einheitliches Vorgehen weiter erschweren.

Eines haben Greta Thunberg und die Freitagsdemonstranten erreicht: Klimaschutz ist in Deutschland wieder Topthema. In einer YouGov-Umfrage für die Deutsche Presse-Agentur nannten 55 Prozent der gut 2000 Befragten Klimaschutz und Umweltpolitik als wichtigstes Anliegen vor der Europawahl Ende Mai, mehr noch als die Flüchtlingspolitik, die 54 Prozent besonders wichtig fanden.

Mehr Klimaschutz wirklich durchzusetzen, könnte allerdings nach der Wahl noch schwieriger werden. International fehlen wichtige Partner, seit US-Präsident Donald Trump und der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro gegen das Pariser Klimaabkommen von 2015 schießen. Und im Europaparlament, das über die EU-Klimapolitik mitentscheidet, dürften künftig mehr rechtspopulistische Abgeordnete sitzen, die die globale Erwärmung für naturgegeben und den Kampf dagegen für Unsinn halten.

"Da der Anteil von Klimaskeptikern in europäischen Institutionen wächst, sind Fortschritt und Ehrgeiz in der Klimapolitik zunehmend in Gefahr", heißt es in der Studie "Convenient Truths" der Denkfabrik Adelphi. Die Autoren haben die Programme von 21 rechtspopulistischen Parteien von Finnland bis Italien durchleuchtet.

Nicht alle dieser Parteien sind gegen Klimaschutz. Die polnische Regierungspartei PiS etwa und die Fidesz des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban hätten die EU-Politik zur Senkung der Treibhausgase bisher unterstützt, heißt es in der Studie.

Parteien wie die italienische Lega oder die französische Rassemblement National (früher Front National) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...