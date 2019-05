Berlin (ots) - Bitte SPERRFRIST Sonntag 1:00 beachten



Berlin. Der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, hat das Vorhaben von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die Allgemeinen Ortskrankenkassen bundesweit zu öffnen, als mutigen und überfälligen Schritt gelobt. Bei diesem Vorhaben gehe es darum, eine einheitliche Aufsicht für alle Kassen zu etablieren, sagte Baas dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag". Das sei "dringend notwendig, um einen fairen Wettbewerb herzustellen".



https://preview-www.tagesspiegel.de/politik/tk-chef-jens-baas-laen der-schuetzen-die-aok-mit-privilegien/24284948.html



