Nach dem letzten Jahrestief am 29. März gab es eine Gegenbewegung, die bereits als nachhaltige Erholung gedeutet werden konnte. Das war allerdings nicht der Fall, denn im ganzen April gab es eine Seitwärtsbewegung, die zuletzt mit einem Ausrutscher nach unten bis 83,60 Euro wieder eine Reaktion nach oben auslöste. Die Chartindikatoren zeigen weitere Gewinne an und was noch fehlt, ist die Eroberung der Linien für die gleitenden Durchschnitte, die ...

