Dax-Anleger sollten in der neuen Börsenwoche besonders wachsam sein. Denn nach der Börsenweisheit "Sell in May and go away, but remember to come back in September" sind die ersten Tage im Monat Mai an den Aktienmärkten alles andere als wonnig. "Sie rät Anlegern, die statistisch schwachen Sommermonate zu meiden und im Herbst wieder einzusteigen",...

Den vollständigen Artikel lesen ...