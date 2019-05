Achim Wambach, Vorsitzender der Monopolkommission, sieht einen ungleichen Kampf zwischen Digitalgiganten und Wettbewerbsbehörden - und erklärt, warum ein Monopol auch etwas Gutes haben kann.

Herr Wambach, in den USA fordern linke Demokraten die Entflechtung großer Tech-Konzerne. Auch EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat erklärt, diese Maßnahme sei im Werkzeugkasten der Wettbewerbsbehörden enthalten. Wie wahrscheinlich ist die Zerschlagung von Google & Co?Eine Zerschlagung eines marktbeherrschenden Unternehmens ist bei Nachweis eines missbräuchlichen Verhaltens eine Option - aber nur als ultima ratio. Die digitalen Märkte sind sehr dynamisch. Hier kann es zu wettbewerbspolitisch heiklen Konglomeratseffekten kommen, wenn Unternehmen in neue Märkte jenseits ihres Kerngeschäfts vorstoßen. Mit ihrer Kapitalkraft und ihrem riesigen Datenpool können die Konzerne ihre Marktmacht auf Drittmärkte übertragen und von dort wiederum zusätzliche Datenmengen abgreifen. Darauf müssen die Kartellbehörden eine Antwort finden. Trotzdem ist eine Firmenzerschlagung ein derart massiver Eingriff in die Eigentumsrechte, dass die Politik und die Behörden zunächst auf mildere Formen der Entflechtung setzen sollten.

Wie soll das gehen?Nehmen Sie das Beispiel Amazon. Der Konzern bietet mit dem Amazon Marketplace eine Plattform für Händler, verkauft dort aber auch selbst. Aus Wettbewerbsgründen kann das problematisch sein. Hier könnte eine Abhilfe sein, dass man organisatorisch entflicht und eine "chinese wall" zwischen beide Geschäftsbereiche zieht. Im Fall Facebook hat das Kartellamt eine "innere Entflechtung" durchgeführt und dem Konzern weitreichende Beschränkungen bei der Verarbeitung von Nutzerdaten auferlegt. Es geht also auch ohne die ganz große Keule.

Manche Ökonomen ...

