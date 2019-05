Kompostierbare Kunststoffe gelten als Heilmittel für die von Plastikmüll verseuchten Ozeane. Doch das neue Bioplastik hält nicht, was es verspricht. Im Gegenteil: für die Herstellung könnten Wälder gerodet werden.

Als Michael Tegetmeier das Tor zu seinem Reich öffnet, schlägt ihm der faulige Geruch verdauter Natur entgegen: feuchtes Holz, verweste Pflanzen, Berge von Altgras. Tegetmeier leitet die Kompostanlage der Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln. Ein Lastwagen entlädt gerade den Biomüll aus dem Stadtgebiet auf einem der drei großen Haufen in der dunklen Halle. Eine halbe Paprika rutscht den Hügel aus Gras und Zweigen hinab. "Da haben am Wochenende viele Leute ihren Rasen geschnitten", sagt Tegetmeier. Er zieht eine Eisverpackung heraus, daneben liegt eine Papiermülltüte, durchweicht und voller Essensreste. Ab und an ein Stück Papier sei okay für die Anlage, sagt Tegetmeier. "Aber mit Bioplastiktüten haben wir Probleme."

Tegetmeiers Schilderungen verwundern. Die Versprechen der Industrie lauten anders. Schon äußerlich vermitteln Biomüllbeutel aus Ökoplastik, wie sie immer öfter in deutschen Supermärkten zu finden sind, nur Gutes. Zarte Blätter zieren da etwa einen Karton in Altpapieroptik. "Bio-Abfallbeutel", steht darauf, "kompostierbar, reißfest und flüssigkeitsdicht". Und so schmeißen viele Verbraucher die Beutel zusammen mit ihrem Kaffeesatz und Eierschalen weg: ab in die braune Tonne. Sie rechnen damit, dass sich der Plastikbeutel später zersetzt, in der Natur abbaut. Oft ein Irrglaube.

Plastik ist eine Plage unseres Jahrhunderts. In dreißig Jahren hat sich die Menge des Plastikabfalls in Deutschland auf sechs Millionen Tonnen mehr als verdoppelt. Bis 2050 könnten in den Meeren mehr Plastikpartikel als Fische schwimmen, warnt eine Studie der britischen Ellen-MacArthur-Stiftung, die sich für mehr Recycling einsetzt. Klar, dass Biomüllbeutel da wie Wundertüten gehandelt werden: ein Kunststoff, der sich unter etwas Hitze und Feuchtigkeit gleichsam in Luft auflöst!

Klar auch, dass viele Wissenschaftler und Start-ups an sogenanntem Bioplastik forschen. Sie träumen davon, Algen oder Apfelkitschen in neuartige Kunststoffe zu verwandeln. In Ludwigshafen etwa verarbeitet der Chemiekonzern BASF Mais zu Kunststoff. Schon heute haben die Chemie- und Plastikkonzerne weltweit genug Kapazitäten, um jährlich 2,2 Millionen Tonnen Bioplastik zu produzieren.

Die Industrie wittert einen Milliardenmarkt. Und wird von der Politik unterstützt. Frankreich will Bioplastik fördern, Großbritannien macht kompostierbare Kunststoffe zum Teil einer Nachhaltigkeitsinitiative. Der amerikanische Getränkekonzern PepsiCo entwickelt gemeinsam mit den europäischen Konkurrenten Danone und Nestlé Wasserflaschen aus Bioplastik, die bereits im nächsten Jahr in den Regalen stehen sollen. Und selbst Lego will bald Spielzeug für die Greta-Generation anbieten: Miniatur-Plastikbäume aus nachwachsenden Rohstoffen.

Das Problem: Nur die wenigsten Bioplastikprodukte halten ihre Versprechen. Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen sind nicht automatisch nachhaltig und auch nicht zwingend kompostierbar. Selbst wenn Siegel und Zertifikate einem Produkt die Kompostierbarkeit bescheinigen, gilt das oft nur unter Laborbedingungen. "Viele denken, man könnte Bioplastik einfach wegwerfen oder auf dem eigenen Komposthaufen entsorgen", sagt Elke Salzmann vom Bundesverband der Verbraucherzentralen: "Aber das Gegenteil ist der Fall." Einer Studie der britischen Universität Plymouth zufolge zersetzen sich die von den Wissenschaftlern untersuchten Bioplastiktüten auch nach zwei Jahren unter der Erde nicht. Auch nach drei Jahren im Wasser sahen die Tüten nicht viel anders aus als zu Beginn der Untersuchung.

