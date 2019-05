Thomas Hofmann, designierter Präsident der Technischen Universität München, der Gewinner-Uni des WiWo-Hochschul-Rankings, über seine Agenda, Millionenspenden von Facebook und neue Erlösquellen für seine Uni.

Herr Professor Hofmann, im September übernehmen Sie als Präsident Deutschlands bekannteste technische Hochschule, die TU München. Ihr Vorgänger hat viele Reformen angeschoben. Ist das Haus bestellt?Unglaubliches ist in den vergangenen Jahren erreicht worden. Aber wenn ich der Meinung wäre, dass all unsere Hausaufgaben gemacht wären, liefe etwas falsch. Denn die Welt dreht sich schneller als je zuvor und trägt neue Aufgaben an uns heran. Was Sie heute an der Universität lernen, hat eine Halbwertszeit von nur noch etwa 20 Jahren. Dieser Wert wird sich im nächsten Jahrzehnt auf etwa vier Jahre reduzieren. Wie stellen wir uns also auf? Indem wir unseren Studierenden und Alumni als lebenslanger Fortbildungspartner zur Seite stehen und ihnen helfen, ihre Kompetenzen stets aufzufrischen. Denn nur so bleiben sie in sich rasch wandelnden Berufsmärkten ein Leben lang wettbewerbsfähig.

Also Studium ohne Ende?Wir müssen proaktiv unterstützen, was schon immer klar war: nämlich dass beruflicher Erfolg mit stetiger Fort- und Weiterbildung verbunden ist. Ich sehe unsere künftigen Studierenden nicht als reine Absolventen. Sondern als Partner auf Lebenszeit! Nur dann nehmen wir als moderne Universität unser Mandat ernst, der Gesellschaft zu dienen. Studierende werden künftig immer ...

