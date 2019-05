Bonn (ots) -



Beim 12. Fisherman's Friend StrongmanRun am 4. Mai 2019 am Nürburgring hat die Kultmarke erstmals einen Weltrekord aufgestellt. Knapp 2.000 Läufer haben vor dem Start an dem größtem Atem-Meditations-Kurs der Welt teilgenommen. Unter der Anleitung von Ex-Fußball-Profi und Motivationscoach Hans Sarpei (42) wurden die Teilnehmer mental auf den Fisherman's Friend StrongmanRun eingestellt und haben damit zusätzliche Kraftreserven mobilisiert. Das "Rekord-Institut für Deutschland" bestätigte den Weltrekord live vor Ort. Auch der traditionsreichste Hindernislauf Deutschlands selbst setzte wieder sportliche Akzente: Samantha Walter holte den Sieg bei den Frauen in der Gesamtdistanz über 24 Kilometer. Der schnellste Mann war Patrick Schoenball (29).



Der Fisherman's Friend StrongmanRun zeichnet sich nicht nur durch herausragende sportliche Höchstleistungen aus, sondern vor allem auch dadurch, dass alle Teilnehmer ihre ganz persönlichen Ziele erreichen können. Dafür bietet die Mutter aller Hindernisläufe eine einzigartige Kombination aus Spaß, Teamgeist und persönlicher Challenge. Deshalb sind viele der über 10.000 Teilnehmer Einsteiger und Hobbysportler, die sich jedes Jahr wieder vom einzigartigen Spirit des Fisherman's Friend StrongmanRuns überzeugen. So steht der Run dieses Jahr unter dem Motto: "Breathe. Focus. Go!" und unterstreicht den Stellenwert des regelmäßigen Durchatmens zur Förderung sportlicher als auch mentaler Leistungsfähigkeit. Der Menthol-Gehalt in den ovalen Pastillen von Fisherman's Friend öffnet die Atemwege und ermöglicht, dass das Volumen der Lunge vollständig ausgenutzt werden kann. Die Kultmarke sorgte mit der größten Atem-Meditations-Session aller Zeiten dafür, dass alle Läufer auf den Punkt fokussiert waren und lieferte zusätzlich ein Motivations-Highlight vor dem Startschuss.



Dies beeindruckte auch den Leistungssportler und Mentalcoach Hans Sarpei: "Nach meinen Erfahrungen macht mentale Stärke über die Hälfte des sportlichen Erfolges aus. Vor allem bei Ausdauersportarten ist der Wille entscheidend. Die richtigen Atem-Techniken können den Puls beruhigen und den Fokus auf die eigenen Fähigkeiten lenken, um anschließend so richtig durchzustarten."



Für den offiziellen Rahmen sorgte das Rekord-Institut für Deutschland. RID-Rekordrichterin Eva Ricarda überprüfte den Weltrekordversuch live vor Ort und überreichte die RID-Rekordurkunde zur Bestätigung des neuen Weltrekordes der Kategorie "größter Atem-Meditations-Kurs" stellvertretend für alle Teilnehmer an Michael Geiseler (Regional Business Manager DACH Fisherman's Friend).



Sportlichen Erfolg hatten vor allem Samantha Walter und Patrick Schoenball beim diesjährigen Fisherman's Friend StrongmanRun: Mit einer Zeit von 2:15:48 setzte sich Samantha Walter in der Gesamtdistanz über 24 Kilometer bei den Frauen durch. Bei den Männern sicherte sich Patrick Schoenball die Goldmedaille. Er absolvierte die Gesamtdistanz in 01:44:06.



Auch nach über zehn Jahren besticht der Fisherman's Friend StrongmanRun mit einer außergewöhnlichen Atmosphäre und der unvergleichlichen Chance, den Moment zu leben, sich zu fokussieren und ein unvergessliches Erlebnis mit Freunden zu verbringen.



Wer noch nicht genug hat oder auch in den Genuss des einzigartigen Fisherman's Friend StrongmanRun-Spirits kommen möchte, der hat in diesem Jahr noch am 28. September 2019 in Köln dazu die Gelegenheit! Und auch für das nächste Jahr steht der erste Termin fest: Am 9. Mai 2020 öffnen sich wieder die Tore zur Grünen Hölle am Nürburgring. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es auf der Fisherman's Friend StrongmanRun Webseite (www.strongmanrun.de).



Die Sieger der Gesamtdistanz



Während sich Samantha Walter die Goldmedaille bei den Frauen in der Gesamtdistanz sicherte, lief Susan Klimpke (41) mit einer Zeit von 2:19:48 auf den zweiten Platz. Drittplatzierte wurde Corinna Grossenbacher (30), die nach 2:20:03 das Ziel erreichte.



Neben Gold für Patrick Schoenball ging die Silbermedaille bei den Männern an Thomas Wittwer (37) mit 01:44.17. Guido Rohen (43) belegt den dritten Platz mit 01:53:45.



Die Sieger der Strong-12



Jaqueline Brenzel (25) belegte mit einer Zeit von 1:03:42 den ersten Platz bei den Frauen über die 12-Kilometer-Distanz. Dahinter setzte sich Joana Fries (34) durch - 1:04:12 benötigte sie hierfür. Sarah Drees (33) holte sich mit 1:07:46 den dritten Rang.



Bei den Männern stand Ralf Grommek (46) nach 0:51:39 auf dem Treppchen ganz oben. Über die Silbermedaille freute sich hingegen Pascal Weiner (26), der die 12 Kilometer in 0:51:56 zurücklegte. Mit einer Laufzeit von 0:52:13 folgte Mark Seinen (30) auf Platz drei.



