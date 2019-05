Den Deutschen mangelt es an Realitätsbewusstsein. Sie leisten sich Symboldebatten - und weichen Zukunftsfragen aus. Wir müssen wieder lernen, Position zu beziehen, uns angreifbar zu machen.

Gilt in Deutschland noch die Formel "Problem erkannt, Gefahr gebannt"? Den Menschen hierzulande wird nachgesagt, ein sensibles Gespür für globale Gefahren und Problemlagen zu besitzen, etwa für den Klimawandel. Oder für die zunehmende Dominanz von Amazon, Google oder Facebook, die nicht nur Wirtschaftsbereiche monopolisieren, sondern auch eine immer größere Macht über das Alltagsleben der Menschen haben. Die erregteste Debatte, die in diesem Jahr in einem ausnahmsweise einmal voll besetzten Bundestag geführt wurde, galt jedoch den Wölfen, die Deutschland wieder als Lebensraum für sich entdecken. Die Hitzigkeit dieser Diskussion weckte mitunter den Eindruck, als ob über die Zukunft des Landes entschieden würde.

Die Wolfsdebatte verrät in ihrer Symbolik viel darüber, wie Deutschland derzeit tickt. Sie bannt nicht die wirklichen Gefahren, sondern verlagert sie.

Die Tendenz zur Problemverlagerung basiert auf einer Mischung aus steigendem Wohlstand, sinkender Wandlungsbereitschaft und schwelender Wut. In Tiefeninterviews zeigt sich, dass die Deutschen durchaus ein feines Gespür für die tatsächlichen Gefahren und Krisen besitzen. Allerdings schätzen sie auch, dass Deutschland eines der letzten Paradiese, metaphorisch gesprochen: ein gut behütetes Auenland ist - ein Land mit niedriger Arbeitslosigkeit, wachsender Wirtschaft, Reallohnzuwachs und guter Gesundheitsversorgung.

Der Wunsch der Menschen ist groß, dieses prosperierende Auenland zu erhalten. Die vermeintlichen oder tatsächlichen Gefahren, die das Land bedrohen - der Klimawandel, die weltweite Migration, die Digitalisierung, die Globalisierung oder der Terrorismus -, werden zwar nicht geleugnet, aber wie bei einer bad bank ausgelagert: in das Grauenland, das jenseits des räumlichen und zeitlichen Horizonts des Auenlandes liegt.Diese Aufspaltung der Welt gibt den Menschen das beruhigende Gefühl, Herr über Raum und Zeit sein zu können, solange es ihnen gelingt, das Auenland von allen Krisen abzuschotten. Die Aufspaltung ist jedoch entwicklungsfeindlich. Sie raubt dem Land jeden Zukunftsoptimismus. Der Status quo des Auenlandes soll konserviert und zementiert werden. Die Zukunft und die Welt da draußen werden als zerstörerische Bedrohung gesehen und nicht als Chance für eine sinnvolle Umgestaltung der Welt.

Die Flüchtlingskrise ist zwar nicht die Mutter aller Problem, wie Innenminister Horst Seehofer behauptet hat, sie hat jedoch die Abschottungsstrategie ausgehebelt. Lange Zeit galt Bundeskanzlerin Angela Merkel als oberste Wächterin des Auenlandes. Ihre berühmte Raute war Sinnbild für eine fürsorgliche Umgrenzung der Republik. Als sie im Spätsommer ...

