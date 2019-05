Chur (ots) - Rund 2300 Gäste haben sich am Samstag in der

Stadthalle Chur zur 34. PS-Versammlung der Graubündner Kantonalbank

(GKB) eingefunden. Zum letzten Mal präsentierte Alois Vinzens den

Partizipantinnen und Partizipanten das Jahresergebnis der GKB. Der im

September abtretende CEO konnte erneut ein Rekordergebnis vorlegen.



Im Geschäftsjahr 2018 ist die GKB wieder stark gewachsen. Die Bank

erwirtschaftete mit einem Konzerngewinn von CHF 185.1 Mio. erneut ein

Rekordergebnis. Dank des ausgezeichneten Ergebnisses konnte die

Dividende bei 40 Franken pro Partizipationsschein belassen werden.

Insgesamt schüttete die GKB 100 Millionen Franken an den Kanton

Graubünden und die Partizipantinnen und Partizipanten aus.



Erfolgreich am Markt:



Motoren des Wachstums waren die Diversifikationsstrategie mit dem

Ausbau des Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäfts, die erstmalige

Vollkonsolidierung der Albin Kistler AG sowie Investitionen in

erfolgreiche Innovationsprojekte. «Damit können wir unsere führende

Position im Markt Graubünden bestätigen», sagte CEO Alois Vinzens

erfreut. Eine der grössten Herausforderungen bleibt der digitale

Wandel. 2018 lag das Augenmerk der GKB in der Digitalisierung auf

mehr Mobilität, mehr Sicherheit und mehr Beratung. «Trotz der

zunehmenden Digitalisierung bleibt für uns die persönliche

Verbundenheit wichtig», betonte Alois Vinzens. Diese Verbundenheit

zeigt die GKB auch mit ihrem Engagement über den Beitragsfonds, die

Sponsoring- und Kunstförderungsaktivitäten und die bankeigene

Freiwilligenarbeit. 2018 hat die GKB insgesamt drei Millionen Franken

in Projekte in und für Graubünden investiert. Für das laufende Jahr

erwartet die Bank aufgrund des anhaltenden Negativzinsumfelds einen

leichten Rückgang beim Geschäftserfolg.



Verstärkte Wahrnehmung als Anlagebank:



Bankpräsident Peter Fanconi hob die verstärkte Positionierung und

Wahrnehmung der GKB als Anlagebank hervor. 2018 lancierte die GKB

bereits ihren achten Fonds. «Bei allen Produkten legen wir Wert auf

Performance und Sicherheit. So entwickelten sich unsere Aktienfonds

im Berichtsjahr weit besser als ihr Index oder vergleichbare

Produkte, ohne dass wir zusätzliche Risiken eingehen mussten», sagte

Peter Fanconi. Dies bestätige die Kompetenz der Fondsmanager im GKB

Investment Center. Anfang 2019 lancierte die GKB zudem eine neue

Anlagewelt mit sieben bedürfnisorientierten Anlagelösungen und einem

digitalen Anlage-Assistenten. Ebenfalls weiter vorangetrieben hat die

GKB die Modernisierung ihrer Filialen. 2018 wurden die Regionalsitze

in Landquart, Domat/Ems und Thusis umgebaut. In Flims hat die GKB in

der Überbauung STENNA zudem ein neues Gebäude bezogen. 2019 werden

die Regionalsitze in Scuol, St. Moritz und Lenzerheide modernisiert.



Verabschiedung Alois Vinzens:



Am Ende des offiziellen Teils verabschiedete Bankpräsident Peter

Fanconi CEO Alois Vinzens. Nach rund 17 Jahren gibt Alois Vinzens

Ende September die operative Leitung der GKB an Daniel Fust weiter.

Fanconi würdigte seine langjährigen Verdienste und seine

hervorragende Arbeit für die GKB. «Die GKB hat sich unter der Leitung

von Alois Vinzens zu einer modernen, digitalen Bank entwickelt. Mit

Visionen und Weitsicht hat er die GKB geprägt», so Fanconi.

Bodenhaftung und Nahbarkeit hätten ihn dabei stets ausgezeichnet.

Daniel Fust, seit 2012 Mitglied der Geschäftsleitung, übernimmt die

operative Leitung der GKB per 1. Oktober 2019.



Mit dem GKB Jubiläum Zeichen setzen:



Die GKB wird 2020 ihr 150-Jahr-Jubiläum unter dem Motto

«Nachhaltige Zeichen für die Zukunft setzen» feiern. An der

PS-Versammlung enthüllte Bankpräsident Peter Fanconi das

Jubiläumslogo gkb2020 und liess die Jubiläums-Website gkb2020.ch

online schalten. Das erste präsentierte Jubiläumsprojekt

sensibilisiert für die Natur: Die GKB hat sich zum Ziel gesetzt, 150

Bündner Berggipfel über 2020 m ü. M. - entsprechend dem Jubiläumsjahr

und dem Alter der Bank - mit Online-Gipfelbüchern auszurüsten, damit

Bündnerinnen und Bündner ihre ganz persönlichen Gipfelmomente erleben

und im E-Gipfelbuch auf gkb2020.ch teilen können. Die weiteren

Jubiläumsaktivitäten werden im September 2019 vorgestellt.



Musikalische und kulinarische Akzente:



Für musikalische Unterhaltung sorgten Samuel Zünd mit seinen Sam

Singers, begleitet von der Kammerphilharmonie Graubünden. Das

Ensemble gab im ersten Teil die grössten Hits von Vico Torriani zum

Besten, im zweiten Teil populäre Songs aus den 20er bis 50er Jahren.

Abgerundet wurde der Auftritt mit einem Gastauftritt von Marco

Ettisberger, der als ehemaliges Mitglied der Originalformation Nilson

Brothers mit «Aber dich gibt's nur einmal für mich» für einen

unvergesslichen Abschluss sorgte. Wie jedes Jahr wurde der Anlass

musikalisch eröffnet durch die GKB Blasmusik unter der Leitung von

Dirigent Hendri Riedi. Kulinarisch verwöhnten erneut Christoph Tobler

und sein Team die Gäste, gefeiert mit frenetischem Applaus zur

Dessert-Präsentation.



