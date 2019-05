Mit lustigen Fußmatten glauben Verzweifelte, ein wenig Individualität in uniforme Flure bringen zu können. Ein trauriger Irrtum.

Der menschliche Drang zur Selbstdarstellung kennt viele Facetten - Körperoptimierung, Mode, Frisuren, Autos und Motorräder oder auch Immobilien und ihre Möblierung. Von der tief in uns wohnenden Sehnsucht nach sichtbaren Zeichen des Individualismus lebt ein Großteil unserer Wirtschaftswelt. Ein Detail wird aber gern übersehen: die Fußmatte, auch Türvorleger oder Schmutzschleuse genannt. Es gibt sie offenbar nur in Billig und Hässlich.

Türvorleger liegen, wie der Name es treffend beschreibt, vor der Haus- oder Wohnungstür und künden somit schon vor der Grenze zum individuellen Reich vom Geschmack und der Wertewelt der Bewohner. Die Matten sind so etwas wie Visitenkarten, die in einem sonst neutralen Flur auf die in dem Haus lebenden Menschen hinweisen. Am weitesten verbreitet dürfte die einfarbig naturbraune Kokosfasermatte sein, dicht gefolgt vom mittelgrauen Kunstfaserteppich mit Gummirand. Manche Matten sind mit einladenden ...

