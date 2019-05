Der Start in den Mai konnte erfolgreich absolviert werden. Eine weitere positive Woche gliedert sich in den Verlauf des Deutschen Aktienindex nahtlos ein. In der Vorwochenanalyse titelte ich von "Weiterhin Fahrt auf der Oberseite" und hätte diesen Satz nun schon länger benutzen können. Der Kalendermonat April hatte sich sehr stark präsentiert und mit mehr als 6 Prozent eine überdurchschnittliche Performance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...