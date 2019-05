Die britische Premierministerin Theresa May will nach dem Kommunalwahldebakel ihrer konservativen Partei mit Hilfe der oppositionellen Labour-Partei aus der Brexit-Sackgasse kommen.

Nach der Schlappe der regierenden Konservativen bei der Kommunalwahl in Großbritannien hat Premierministerin Theresa May den Labour-Oppositionschef Jeremy Corbyn zu einem schnellen Kompromiss beim Brexit aufgerufen. "Die Wähler erwarten von uns, dass wir das Ergebnis des Referendums umsetzen", schrieb May in einem Gastbeitrag für die "Mail on Sunday". Die Öffentlichkeit sei frustriert über Verzögerungen beim EU-Austritt.

Eigentlich hätte Großbritannien die EU bereits Ende März verlassen sollen. Die Frist wurde ...

