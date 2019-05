"Egal, wie der Brexit ausgeht": Buffett ist interessiert an Deals in Großbritannien und Europa. Zugleich räumte er auf der Hauptversammlung seiner Investmentfirma ein, "zu viel Geld" für Kraft Heinz gezahlt zu haben.

Der Starinvestor Warren Buffett streckt seine Fühler nach Großbritannien und Europa aus. "Wir hoffen auf einen Deal in Großbritannien und / oder in Europa, egal wie der Brexit ausgeht", sagte der Milliardär, der hinter der Investmentfirma Berkshire Hathaway steht, auf der Jahreshauptversammlung in Omaha, im US-Bundesstaat Nebraska. "Ich möchte, dass Berkshire Hathaway in Großbritannien und Europa besser bekannt wird... Ich würde mir wünschen, dass sie öfter an Berkshire denken, wenn Unternehmen zum Verkauf stehen", merkte der 88-Jährige vor Zehntausenden Menschen an.

Das Gezerre um einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Unionen sieht er dabei nicht als Hindernis. "Ich habe das Gefühl, dass ...

