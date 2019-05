Der neue "Avengers" hat bisher mehr als zwei Milliarden Dollar eingespielt. Mittlerweile rangiert er auf Platz zwei der erfolgreichsten Filme.

Das Superheldenepos "Avengers: Endgame" stellt an den Kinokassen weiter Rekorde auf. Der Marvel-Film hat in kürzester Zeit weltweit mehr als zwei Milliarden US-Dollar (umgerechnet 1,78 Milliarden Euro) eingespielt. Geknackt wurde die Marke nach Berechnung der Branchenseite "Boxofficemojo.com" am Wochenende.

Auf der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten steht "Avatar - Aufbruch nach Pandora" (2,79 Milliarden US-Dollar) weiterhin an erster Stelle, nun gefolgt von "Avengers: ...

