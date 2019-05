Viele befürchteten, dass die Wahl an einer zu niedrigen Beteiligung scheitern könnte - doch es kam anders. Sozialdemokrat Pendarovski liegt in Führung.

Der Kandidat der regierenden Sozialdemokraten liegt bei der Präsidentschaftswahl in Nordmazedonien nach Auszählung der meisten Stimmen in Führung. Auf Basis von 80 Prozent der Wahllokale erreichte Stevo Pendarovski am Sonntag 52,8 Prozent der Stimmen. Gordana Siljanovska Davkova, die in der Stichwahl von der konservativen Oppositionspartei VMRO-DPMNE unterstützt wurde, kam auf 43,7 Prozent.

Die erforderliche Wahlbeteiligung wurde dem Chef der staatlichen Wahlkommission zufolge erreicht. Wenn weniger als 40 ...

