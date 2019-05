Eine Expertengruppe traf sich beim SME-Forum: "Riads Lifestyle-Transformation" wird auf die 4 Wellbeing-Projekte eingehen und Beratung sowie Vorschläge zur 23 Milliarden USD schweren Initiative anbieten, die das Leben von Millionen saudischen Bürgern verbessern wird.

Eine Gruppe prominenter internationaler Experten aus verschiedenen akademischen und beruflichen Bereichen hat sich gestern getroffen, um Riads 23 Milliarden USD schweren Investitionen in 4 kürzlich angekündigte Großprojekte zu besprechen, die die Stadt verändern und das Wohlbefinden von Millionen Bürgern in der Hauptstadt verbessern werden.

Group picture of the international experts attending Riyadh's Lifestyle Transformation Forum (Photo: AETOSWire)

Das Fachexperten- (Subject Matter Expert, SME) Forum fand am 1 und 2 Mai 2019 im Exhibition Center King Fahad Library Plaza statt. Die Gespräche konzentrierten sich auf eine Reihe von Themen, darunter nachhaltige Stadtentwicklung, Naturschutz, sozioökonomisches Wohlergehen, Kunst und Kultur sowie Förderung eines gesunden Lebensstils für alle Bürger.

Die 4 Wellbeing-Projekte werden die Lebensweise der Saudis erheblich verbessern, indem sie eine grünere und gesündere Umgebung schaffen und Teilnahme am kulturellen sowie sportlichen Leben im Einklang mit der Vision 2030 des Königreichs fördern. Diese vier Projekte sind Teil eines umfangreichen Entwicklungsplans für die Hauptstadt Riad und unterstreichen die Führungsrolle des Königreichs in den Bereichen nachhaltige Urbanisierung und Umweltmanagement.

Die Projekte umfassen: King Salman Park einer der größten städtischen Parks der Welt mit einer Landfläche von 13 km2, etwa viermal so groß wie der Central Park in New York. Der Park wird neben seinen großen Grünflächen ebenfalls ein Nationaltheater, eine Oper und eine Kunstakademie sowie Unterhaltungs-, Umwelt- und Kulturveranstaltungen umfassen. Grünes Riad (Green Riyadh) ein städtisches Begrünungsprojekt, das den CO 2 -Gehalt senken und die Stadt um bis zu 2 °C abkühlen wird. Im Rahmen von Green Riyadh werden 7,5 Millionen Bäume in Gärten, Parks, Moscheen, Schulen und im Regierungs- und Gesundheitsbereich der Hauptstadt gepflanzt. Riad Kunst (Riyadh Art) eine stadtweite Galerie, die 1.000 Kunstwerke und interaktive Installationen umfasst, die in Wohngebieten, öffentlichen Parks, Verkehrsmitteln und auf den Straßen von Riad ausgestellt werden. Sportboulevard (Sports Boulevard)- wird als erster seiner Art in der Region über 135 Kilometer Mehrzweckstrecke zum Wandern, Laufen, Radfahren und Reiten verfügen.

"Was ich in diesen zwei Tagen gesehen habe, ist sehr fortschrittlich und definiert neu, wie eine Stadt aussehen könnte. Was Riad hier erschafft, habe ich nirgendwo sonst auf der Welt gesehen wo die Planung so integriert und gut durchdacht und innovatives Denken so offenkundig ist. Riad setzt den Maßstab. Ich begrüße diese 4 großen Projekte", John Rossant, Vorsitzender und Gründer der Stiftung Neue Städte (New Cities Foundation).

"Jedes dieser Wellbeing-Projekte ist ziemlich außergewöhnlich. Riad wird sich auf eine Art verändern, die Sie und ich nicht vollständig verstehen können. Sie werden nicht nur Infrastruktur und Einrichtungen dieser Stadt verändern, sondern auch die Gesundheit, Kultur und Lebensweise der Bürger", so Dr. David Griggs, Professor am Institut für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Institute) der Monash University.

"Das Ausmaß dieser Stadtprojekte ist wirklich beeindruckend. Ein paar Bäume zu pflanzen ist schön. Ein paar Blöcke zu bepflanzen ist vielleicht lobenswert. Aber erst ab einer Größenordnung von 7,5 Millionen Bäumen und 9 Grünfläche der Stadt kann man das Klima verändern und die Stadt abkühlen", kommentiert John Englander, Ozeanograph und Autor, die 7,5 Millionen Bäume, die im Rahmen des Grünen Projekts Riad (Riyadh Green Project) gepflanzt werden.

