In der Debatte um mögliche neue Regeln für Organspenden in Deutschland stellt am Montag (10.00 Uhr) eine zweite Gruppe von Bundestagsabgeordneten ihren Gesetzentwurf vor. Die Parlamentarier um Grünen-Chefin Annalena Baerbock und die Linke-Vorsitzende Katja Kipping schlagen verbindliche regelmäßige Befragungen der Bürger vor. Erklärungen zu ihrer Spendenbereitschaft sollen sie dann beim Ausweisabholen in ein Register eintragen können. Der zentrale Punkt ihres Gesetzesentwurfs ist, dass eine Organspende als eine "bewusste und freiwillige Entscheidung" beibehalten werden soll, die nicht durch den Staat erzwungen werden darf. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Abgeordnetenkreisen.

Das Konzept stellt sich klar gegen einen ersten Vorstoß aus dem Bundestag. Eine ebenfalls fraktionsübergreifende Gruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte Anfang April einen Entwurf für eine "doppelte Widerspruchslösung" vorgestellt. Das hieße, dass künftig alle Volljährigen in Deutschland grundsätzlich als Spender gelten. Man soll dazu aber noch Nein sagen können. Sonst wäre - als doppelte Schranke - noch bei Angehörigen nachzufragen.

Bisher sind Organentnahmen nur bei ausdrücklich erklärtem Ja erlaubt. Viele Menschen schieben die Entscheidung aber auf. Über die Entwürfe zu möglichen neuen Regeln soll der Bundestag ohne Fraktionsvorgaben entscheiden. Gemeinsames Ziel ist, zu mehr Organspenden zu kommen. Unabhängig von dieser Debatte gelten seit kurzem neue Regeln, um Bedingungen für Organspenden in Kliniken zu verbessern - mit höheren Vergütungen und mehr Freiraum für Transplantationsbeauftragte./sam/DP/he

AXC0030 2019-05-06/05:50