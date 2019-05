"Für welche dieser Marken wären Sie stolz zu arbeiten?" Das aktuelles YouGov-Workforce-Ranking zeigt, welche Arbeitgeber den Deutschen am attraktivsten erscheinen.

In Zeiten von Fachkräftemangel und hoher Mitarbeiter-Fluktuation wird die Attraktivität als Arbeitgeber immer wichtiger. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, gute Mitarbeiter zu bekommen. Dies hat sich auch schon in der Sprache manifestiert: häufig wird martialisch vom "War for Talent", dem Krieg um talentierte Bewerber, gesprochen. Denn nur Unternehmen, die (gute) Mitarbeiter finden, können ihr Geschäft ausbauen. Des einen Leid ist des anderen Freud': Diese Situation macht es Jobsuchenden oft leichter, einen neuen Arbeitgeber zu finden.

Samsung oder Apple, dm oder Rossmann? Wer ist als Arbeitgeber attraktiver

Als Arbeitgeber attraktiv zu erscheinen, kann also ein echter Wettbewerbsvorteil sein. Aktuell schafft das zum zweiten Mal in Folge der dänische Spielzeughersteller Lego besonders gut. Die beim diesjährigen YouGov-Workforce-Ranking, unserem auf BrandIndex-Daten basierenden Arbeitgeber-Ranking, erreichte Punktzahl von 40,5 ist herausragend und sorgt für einen großen Abstand zur zweitplatzierten Lufthansa. Platz vier belegt Ravensburger, was vermutlich kein Zufall ist. Handelt es sich doch einerseits um Vertreter der tendenziell eher positiv bewerteten Spielebranche und anderseits um zwei Unternehmen, die in den letzten Monaten häufiger Spitzenplätze bei der Bewertung verschiedenster Markendimensionen eingenommen haben.

