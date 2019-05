Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUERBETRUG - Beim Finanzgericht München zeichnet sich ein großes und teures Verfahren ab; noch dazu ein Musterprozess, den viele Bank-Vorstände im In- und Ausland gebannt und mit einer gehörigen Portion Angst verfolgen würden. Streitwert: 460 Millionen Euro. Das französische Geldinstitut Credit Agricole hat angekündigt, dass die deutsche Tochtergesellschaft Caceis eine Steuerforderung des bayerischen Fiskus in dieser Höhe "energisch anfechten" werde. Da auch die Behörden hart bleiben, muss wohl das Finanzgericht München entscheiden. Für den Staat steht dabei noch mehr auf dem Spiel als für die Credit Agricole. Von dem Fall hängt ab, ob der Fiskus mehrere Milliarden Euro wieder eintreiben kann, die ihm von zahlreichen Banken und Börsenhändlern bei mutmaßlich kriminellen Aktiengeschäften entwendet wurden. (SZ S. 19)

STROMPREIS - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat der Wirtschaft Entlastungen bei den Stromkosten zugesagt. Konkrete Pläne hat er weiterhin nicht zu bieten. Die Unternehmen sind erzürnt. (Handelsblatt S. 4/Welt S. 9)

BUNDESWEHR - Die CSU will alle Auszubildenden und Studenten zu einem "Deutschland-Praktikum" verpflichten. Laut einem Positionspapier, das der Parteivorstand an diesem Montag beschließen will, soll das Praktikum "bei staatlichen, sozialen, ökologischen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen oder der Bundeswehr absolviert werden" können. Wann es eingeführt werden und wie lange es dauern soll, steht noch nicht fest. Der stellvertretende CSU-Generalsekretär Florian Hahn sagte der Süddeutschen Zeitung, das Praktikum ermögliche der jungen Generation einen wertvollen Einblick in Berufe, die für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung seien: "Das Deutschland-Praktikum stärkt den Staatsbürger, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und unser Land." (SZ S. 6)

AGRARHANDEL - Die EU und die USA intensivieren unter schwierigen Vorzeichen ihre Verhandlungen über engere Handelsbeziehungen. Experten der EU-Kommission reisen kommende Woche nach Washington, um über eine engere regulatorische Zusammenarbeit beider Seiten zu sprechen. Zugleich wollen sie den Boden bereiten für ein Treffen von Handelskommissarin Cecilia Malmström mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer am Rande eines OECD-Ministertreffens am 22. und 23. Mai in Paris. Dort geht es vor allem um die Aufnahme formeller Verhandlungen über ein Industriezollabkommen. Die EU-Staaten hatten Malmström Mitte April mit den nötigen Mandaten ausgestattet. Die Positionen beider Seiten liegen aber noch weit auseinander: Washington drängt darauf, auch über eine Marktöffnung für Agrargüter zu reden, das aber lehnt vor allem Frankreich kategorisch ab. (Handelsblatt S. 8)

KLIMAWANDEL - Eine Empfehlung des IWF dürfte den deutschen Streit über eine neue Energieabgabe weiter anheizen. Die Führung des IWF macht sich dafür stark, den Preis für den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) deutlich zu erhöhen. Das würde für Millionen Autofahrer in Deutschland mit zum Teil deutlichen Mehrbelastungen einhergehen. Der Klimawandel sei die "große existenzielle Herausforderung", heißt es in einem Blogeintrag von IWF-Chefin Christine Lagarde und dem Direktor für Fiskalpolitik, Vitor Gaspar. Kohlendioxid-Emissionen gelten als wesentliche Ursache der Erderwärmung. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte sich daher zuletzt für eine CO2-Steuer ausgesprochen. Vom Koalitionspartner CDU/CSU kamen allerdings eher skeptische Stimmen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer war auf Distanz zu einer zusätzlichen Abgabe gegangen. (Welt S. 9/FAZ S. 15)

IMPFPFLICHT - Eine verpflichtende Impfung gegen Masern in Deutschland rückt näher. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, demzufolge alle Kinder geimpft sein müssen, die eine Kita, einen Kindergarten oder eine Schule besuchen. Auch Erzieher, Lehrer und das übrige Personal müssen geimpft sein, ebenso Mitarbeiter von Krankenhäusern und Arztpraxen. Wer dagegen verstößt, muss mit Bußgeldern von bis zu 2500 Euro rechnen. "Die bisherigen freiwilligen Maßnahmen zur Stärkung der Impfbereitschaft greifen nicht durch", heißt es im Entwurf, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Die SPD unterstützt die Impfpflicht. "Gut, dass Minister Spahn zügig handelt und die Bundesregierung schnell ein Gesetz beschließen will", sagte Parteichefin Andrea Nahles der SZ. (SZ S. 1/FAZ S. 1)

GELDWÄSCHE - Der Spitzenkandidat der Grünen für die Europawahl, Sven Giegold, fordert eine Zentralisierung im Kampf gegen Geldwäsche. "Wir brauchen eine europäische Behörde, die sich der großen Geldwäschefälle annimmt und eine europäische Strafverfolgung bei grenzüberschreitender Geldwäsche und Steuerbetrug", sagte Giegold der Süddeutschen Zeitung. Zudem erwartet der Grünen-Politiker von der neuen EU-Kommission, die im Herbst ihre Arbeit aufnehmen wird, den Aufbau einer "europäischen Polizei, die dann in ganz Europa eigenständig ermitteln darf". (SZ S. 19)

