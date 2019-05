TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn nach der von US-Präsident Donald Trump überraschend angekündigten Erhöhung der Einfuhrzölle auf chinesische Waren mit kräftigen Verlusten. In Schanghai bricht der Composite um 5,2 Prozent ein. An der kleineren Börse in Shenzhen rutscht der Index um über 6 Prozent nach unten. Der Hang-Seng in Hongkong gibt um 3,3 Prozent nach, der Index in Singapur knickt um 3,5 Prozent ein.

An anderen Plätzen sieht es etwas weniger dramatisch aus. In Sydney gibt der S&P/ASX 200 um rund 1 Prozent nach. Die Börse in Japan hat feiertagsbedingt weiter geschlossen. Auch in Südkorea findet kein Handel statt. An beiden Plätzen wird das Geschäft am Dienstag wieder aufgenommen.

Der chinesische Yuan gibt gegenüber dem Dollar um mehr als ein Prozent nach und fällt auf ein Dreimonatstief. Der japanische Yen wird hingegen als "sicherer Hafen" gesucht. Der Dollar kostet aktuell 110,58 Yen gegenüber 111,52 Yen am Freitag zur gleichen Zeit. Der Austral-Dollar fällt auf den niedrigsten Stand seit Mitte Januar. Neben der Sorge um eine Wachstumsverlangsamung im wichtigsten Abnehemerland China drücken hier zunehmende Zinssenkungspekulationen. Deutlich abwärts geht es auch beim Öl: Das Brent fällt um 2,3 Prozent auf 69,22 US-Dollar je Barrel.

Die von US-Präsident Donald Trump am Sonntag über Twitter angekündigte Erhöhung der US-Strafzölle von 10 auf 25 Prozent ab kommenden Freitag kommt für die Anleger völlig unerwartet. Zumal zuvor noch zu vernehmen war, dass die Handelsgespräche kurz vor einem Abschluss stünden und Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping über einen Termin für die mögliche Unterzeichnung eines Abkommens in dieser Woche entscheiden wollten. Peking denkt angesichts der Drohungen nun laut Medienberichten über eine Verschiebung der ab Mittwoch eigentlich anstehenden nächsten Verhandlungsrunde in Washington nach.

Trump-Ankündigung vielleicht nur Taktik

"Vermutlich ist die Drohung von Trump, die Zölle kurzfristig zu erhöhten, wenn Peking nicht auf seine Forderungen in den Handelsgesprächen eingeht, mehr Verhandlungstaktik, als eine bevorstehende Aktion", heißt es von der Mizuho Bank in einem Kommentar.

Die US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin waren in der vergangenen Woche zu hochrangigen Gesprächen in Peking. In dieser Woche sollte der chinesische Vizepremier Liu He mit einer Delegation nach Washington reisen, um die Verhandlungen fortzusetzen. Ob es nun dazu noch kommt ist ungewiss.

Trump hatte Ende Februar eine angekündigte Anhebung der Einfuhrzölle auf 25 Prozent für Anfang März ausgesetzt, nachdem die Gespräche gut vorangekommen waren.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.279,90 -0,88% +11,22% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertagsbedingt kein Handel Kospi (Seoul) Feiertagsbedingt kein Handel Schanghai-Comp. 2.918,65 -5,19% +17,03% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.086,74 -3,31% +16,36% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.271,04 -3,57% +10,54% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.625,96 -0,69% -3,15% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1194 +0,1% 1,1180 1,1160 -2,4% EUR/JPY 123,84 +0,2% 123,64 124,45 -1,5% EUR/GBP 0,8531 +0,4% 0,8495 0,8572 -5,2% GBP/USD 1,3122 -0,3% 1,3160 1,3018 +3,0% USD/JPY 110,63 +0,0% 110,62 111,52 +0,9% USD/CNH 6,7986 +0,1% 6,7927 6,7462 -1,1% USD/HKD 7,8459 +0,0% 7,8450 7,8446 +0,2% AUD/USD 0,6979 -0,1% 0,6986 0,6992 -0,9% NZD/USD 0,6618 +0,0% 0,6617 0,6615 -1,4% Bitcoin BTC/USD 5.637,51 -1,8% 5.742,26 5.533,01 +51,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,46 61,94 -2,4% -1,48 +28,8% Brent/ICE 69,24 70,85 -2,3% -1,61 +25,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,50 1.278,90 +0,4% +4,60 +0,1% Silber (Spot) 14,88 14,93 -0,4% -0,06 -4,0% Platin (Spot) 861,00 871,50 -1,2% -10,50 +8,1% Kupfer-Future 2,79 2,83 -1,2% -0,03 +12,7% ===

