Pressemitteilung Freiburg, 6. Mai 2019 AEVIS VICTORIA SA - Generalversammlung vom 27. Mai 2019 Aktiensplit, Ausschüttung von CHF 1.10 und bedingte Ausschüttung von CHF 3.80 pro Aktie AEVIS VICTORIA SA (AEVIS VICTORIA) wird die ordentliche Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2018 am Montag, 27. Mai 2019, um 15:00 Uhr, im Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken durchführen. Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von CHF 1.10 pro Aktie, zahlbar am 1. Juli 2019, und eine bedingte Ausschüttung von CHF 3.80 pro Aktie. Diese zusätzliche Ausschüttung steht unter der Bedingung, dass die Gesellschaft bis spätestens 30. September 2019 eine Privatplatzierung von Infracore SA-Aktien realisiert hat und diese Tochtergesellschaft aus dem Konsolidierungskreis von AEVIS VICTORIA ausscheidet. Die beabsichtigte Ausschüttung in Höhe von knapp CHF 60 Millionen entspricht rund 20% des von AEVIS VICTORIA erzielten Kapitalgewinns auf dieser Beteiligung. Nach dem Teilverkauf von Infracore SA wird AEVIS VICTORIA eine hochkapitalisierte Bilanz mit niedriger Verschuldung und umfangreichen Barreserven aufweisen, so dass das Unternehmen neue Investitionen in seinen Fokusbereichen in Betracht ziehen kann. Der Verwaltungsrat bekräftigt damit seine Bereitschaft, den vom Unternehmen geschaffenen Wert mit den Aktionären zu teilen. Der Verwaltungsrat beantragt daher eine revidierte Gewinnverwendung, die eine Zuweisung an die gesetzlichen Reserven in Höhe von CHF 15'635'207 (gesetzliche Zuteilung von 5% plus eine freiwillige Zuteilung von CHF 13'609'207) und einen Gewinnvortrag auf neue Rechnung in Höhe von CHF 24'885'460 vorsieht. Die Aktionäre werden zudem über den Split einer Aktie mit einem Nennwert von CHF 5 in fünf Aktien mit einem Nennwert von CHF 1 entscheiden, um damit eine Verbesserung der Liquidität der Aktie an der Börse zu ermöglichen. Die Generalversammlung wird zudem gebeten, die regulären Traktanden zu genehmigen. Die vollständige Traktandenliste der Generalversammlung (in Französisch) zum Geschäftsjahr 2018 kann mit dem nachstehenden Link eingesehen werden: http://www.aevis.com/aevis/pdf/AEVIS_AGO_2019.pdf Für weitere Informationen: AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32 Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network (100%), der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz; aus Victoria-Jungfrau Collection AG (100%), einer Hotelkette mit vier Luxushotels in der Schweiz; aus Infracore SA (80%), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie einem Immobiliensegment mit Liegenschaften im Medizin- und Hotelbereich; aus Medgate AG (40%), dem unbestrittenen Marktführer in der Telemedizin in der Schweiz, und aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com