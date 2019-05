Die Prozentzahl ist noch nicht bekannt, aber der Name ist teilweise eine Sensation: Warren Buffett und seine Holding Berkshire Hathaway springen auf, was wohl niemand erwartet hat. Vor gut 18 Monaten machte Warren Buffett einen ähnlichen Schritt bei Apple, als er damals seine Apple-Position deutlich ausweitete und damit allen anderen Investoren den Schneid abkaufte. Die erhöhte Position machte Berkshire Hathaway zum größten Aktionär von Apple und umgekehrt ist die Apple-Position bei B.H. die größte im Portfolio. Das war gekonnt. Und nun: Soll man jetzt noch aufspringen? Diese Frage stellt sich für jeden Investor als Trendinvestment und im HIntergrund der amerikanischen Wirtschaftszahlen und den Zielen von Amazon selbst. Die Details lesen Sie in der Actien-Börse diese Woche. Sollten Sie kein Abonnent sein, können Sie unsere Briefe auch über unseren Partner unter www.Boersenkiosk.de abrufen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info