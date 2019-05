Acht Jahre nach Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht will die CSU alle Auszubildenden und Studenten zu einem sogenannten "Deutschland-Praktikum" verpflichten. Das geht aus einem Positionspapier hervor, welches der CSU-Parteivorstand am Montag beschließen soll und über das die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.



Wörtlich heißt es darin: "Wir wollen darüber hinaus die Einführung eines staatsbürgerlichen Deutschland-Praktikums während der Ausbildungszeit, das bei staatlichen, sozialen, ökologischen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen oder der Bundeswehr absolviert werden kann." Wann dieses Praktikum eingeführt werden soll und wie lange es dauern soll, steht noch nicht fest. Offen ist auch, ob es mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr verknüpft werden könnte. Anders als einst bei Wehrpflicht oder Zivildienst soll das Praktikum nicht nur für Männer, sondern für alle Geschlechter gelten.



Es ermögliche der jungen Generation einen wertvollen Einblick in Berufe, die für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung seien, sagte der stellvertretende CSU-Generalsekretär Florian Hahn, der das Konzept im Auftrag von Parteichef Markus Söder erarbeitet hat: "Das Deutschland-Praktikum stärkt den Staatsbürger, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und unser Land."