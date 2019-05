The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 5F5V XFRA DE000A1MLVD8 FMS WERTMGMT MTN 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2SK8 BAY.LDSBK.IS 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0J52 DZ BANK IS.A928 BD00 BON EUR N

CA XFRA US9128285W63 USA 19/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB3RC9 LB.HESS.THR.CARRARA05B/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RD7 LB.HESS.THR.CARRARA05C/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3Y62 HCOB IZ 2 12/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US37045XBH89 GM FINANCIAL 16/19 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US37045XBJ46 GM FINANCIAL 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128285Y20 USA 19/21 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA ES0314970239 CRITERIA CAIXA 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1064797126 RCI BANQUE 14/19 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1065044312 BOC AVIATION 17/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1081972850 DEBENHAMS 14/21 REGS BD02 BON GBP N