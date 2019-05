FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

4RE XFRA ES0173358039 RENTA 4 BANCO EO -,45 0.080 EUR

8GG XFRA IT0005282725 GAMENET GROUP S.P.A. 0.650 EUR

BAS XFRA DE000BASF111 BASF SE NA O.N. 3.200 EUR

SIS XFRA DE0007201907 FIRST SENSOR AG O.N. 0.200 EUR

RWE3 XFRA DE0007037145 RWE AG VZO O.N. 0.700 EUR

RWE XFRA DE0007037129 RWE AG ST O.N. 0.700 EUR

NXU XFRA DE0005220909 NEXUS AG O.N. 0.170 EUR

B1V XFRA CH0015251710 BQUE CANT.VAUD.NAM.SF 10 30.762 EUR

ABJ XFRA CH0012221716 ABB LTD. NA SF 0,12 0.703 EUR

BC1N XFRA BE0003790079 BARCO N.V. 2.300 EUR

XFRA US86765K1097 SUNOCO L.P. UTS 0.740 EUR

OCZA XFRA ES0116920333 GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 0.369 EUR

NRZ1 XFRA US63900P6088 NATURAL RES.PARTNERS UTS 1.166 EUR

2UP XFRA US9033181036 USD PARTNERS LP UTS 0.325 EUR

3OM XFRA IT0003683528 OPENJOBMETIS S.P.A. EO 1 0.230 EUR

BI2 XFRA IT0003097257 BIESSE S.P.A. EO 1 0.480 EUR

CBHD XFRA DK0060448595 COLOPLAST NAM. B DK 1 0.670 EUR

7SG XFRA US8493431089 SPRAGUE RESOURCES LP UTS 0.598 EUR

D6L XFRA US24664T1034 DELEK LOGISTICS P.LP UTS 0.735 EUR

5BS XFRA US8644821048 SUBURBAN PROPANE PART.UTS 0.538 EUR

3OY1 XFRA IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA 0.119 EUR

XFRA DE000HLB4FD0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/17 0.001 %

TXE XFRA IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS EO-,50 0.500 EUR

FM3 XFRA IT0003365613 FIERA MILANO S.P.A. 0.130 EUR

169 XFRA IT0001006128 AEROPORTO GUG.MARCO.D.BO. 0.449 EUR

5IW XFRA SE0006220018 INWIDO AB (PUBL) SK 4 0.233 EUR

B2S XFRA IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EO-,12 0.087 EUR

PV0 XFRA IT0005337958 PIOVAN S.P.A. 0.150 EUR

WRG XFRA IT0005138703 ORSERO S.P.A. 0.120 EUR

VZ1 XFRA SG1N31909426 COMFORTDELGRO 0.040 EUR

XPGB XFRA NO0010736879 SCHIBSTED ASA B NK-,50 0.204 EUR

ITM1 XFRA IT0005253205 ITALMOBILIARE 0.550 EUR

62C XFRA US20855T1007 CONSOL COAL RES UTS 0.459 EUR

2SA XFRA CL0002409135 SALMONES CAMANCHACA S.A. 0.323 EUR

REJA XFRA IT0005282865 REPLY S.P.A. EO 0,13 0.450 EUR