Moneycab.com: Die private Altersvorsorge ist kein sexy Thema. Sie wollen nun ausgerechnet die Jungen für diese Materie mobilisieren. Wie soll das gelingen?

Daniel Peter: Mit unserem digitalen, Smartphone-basierten und kostengünstigen Angebot wollen wir vor allem Hürden abbauen, so dass sich Jüngere früher mit der Thematik auseinandersetzen.

Wir haben die Vision einer 3a Lösung, die man den besten Freunden mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann. Wir sind überzeugt, dass wir mit der bis ins kleinste Detail optimierten Lösung einen Weg aufzeigen, wie sich unsere Generation gegen die drohenden Probleme der Altersvorsorge wappnen kann.

Die Idee entstand aus dem eigenen Bedürfnis nach einer einfachen, verständlichen und vor allem effizienten Vorsorgelösung. Die private Vorsorge wird in der Zukunft unabdingbar und muss ohne Hürden für die breite Masse zugänglich sein.

Wo stehen Sie mit Ihrem Unternehmen rund ein Jahr und vier Monate nach dem Launch?

Aktuell konnte VIAC bereits rund 10'500 aktive Kunden für das Angebot in der Säule 3a gewinnen. Diese Kunden verwalten im Moment bereits 150 Millionen Franken rein per App. Mit einem solchen Erfolg hätten wir nie gerechnet. Unser Ziel war es in 10 Jahren 10-20'000 Kunden gewinnen zu können. Wir sind überwältigt, dass wir so viele Kunden für unser Produkt begeistern konnten und auch dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit.

Sie werben mit dem Claim "Vorsorge. Einfach. Besser." Was machen Sie einfacher und besser als Ihre Mitbewerber?

Unser Angebot konnten wir auf der grünen Wiese von Grund auf neu aufbauen und die aktuellsten Technologien einsetzen. So kann sich der Kunde - orts- und zeitunabhängig - in weniger als 10 Minuten bei uns anmelden. Völlig papierlos versteht sich von selbst.

Dabei haben viele Mitbewerber das Gefühl, das sei dann auch alles: «eine schöne App». Doch die wahre Power steckt im Back-End. Wir sind auch dort sehr effizient aufgestellt und können so Kosten optimieren, welche wir dann wieder in Form von tiefen Gebühren an den Kunden weitergeben können. Tiefere Gebühren heisst mehr Rendite für die Kunden und letztendlich mehr Geld im Alter. Das einfachste Mittel die Performance positiv zu beeinflussen, sind tiefe Gebühren.

Demnach eröffnen Ihre Kunden ein Säule 3a-Konto bei Ihnen hauptsächlich wegen dem Smartphone-basierten App und den tiefen Gebühren?

Für mich ist das immer ein Mosaik: ein einzelnes Steinchen lässt einen noch nicht das gesamte Bild erkennen. Ich denke, unseren Kunden geht das genau gleich. Zig kleine Verbesserungen geben in sich ein stimmiges Gesamtbild. Keine Obligationen bei denen nach Kosten nur eine negative Rendite übrig bleibt, verzinstes Cash, bis zu 97% die man in Aktien anlegen kann, Investieren ab 1 CHF, 100% digital, 100% papierlos, tiefste Gebühren, kostenlos anlegen mit dem Konto Plus um nur einige der wichtigsten Mosaiksteinchen zu nennen.

Weshalb genau investieren Sie nicht in Obligationen?

