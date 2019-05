Der 7 %-Gewinn am Freitag ist zwar eine Überraschung, aber noch nicht zwingend das Ende der Fahnenstange. Chef Rostedt legt die Latte höher und das Ziel heisst: Angriff auf die Nr. 1 Nike. Die Amerikaner sind noch gut doppelt so teuer. Gemessen am Umsatz liegt die Differenz nur bei etwa 30 bis 35 % (inklusive US-Tochter). Ein KGV um 25 ist ebenfalls anspruchsvoll, aber: So macht man Märkte! Bis vor zwei Jahren galt der Sneakermarkt als im wesentlichen ausgereizt. Von wegen: Auf das richtige Marketing kommt es an und Puma als Nr. 2 in Deutschland probiert es ebenfalls mit Promis als Zugpferd und gleichen Erfolgen. Puma ist deutlich kleiner aber 8,4 Mrd. Euro Marktwert ist auch bei Puma noch nicht das letzte Wort.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info