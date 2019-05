DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien, Japan und Südkorea bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump geht im Handelsstreit mit China in die Offensive. Der Präsident drohte, die US-Zölle auf Importe aus China drastisch zu erhöhen. China erwägt derweil Kreisen zufolge, die Handelsgespräche abzubrechen. In einer Reihe von Tweets schrieb Trump am Sonntagabend, er plane die Zölle auf chinesische Waren im Umfang von 200 Milliarden Dollar auf 25 Prozent von derzeit 10 Prozent zu erhöhen. Weiter schrieb er, er würde "in Kürze" zusätzlich Zölle in Höhe von 25 Prozent auf weitere chinesische Waren im Umfang von 325 Milliarden Dollar erheben. "Der Handelsdeal mit China geht weiter, aber zu langsam, während sie versuchen, neu zu verhandeln", schrieb der Präsident. Trumps Tweets haben viele chinesische Vertreter einer mit den Vorgängen vertrauten Person zufolge überrascht. China erwäge, die Handelsgespräche, die am Mittwoch im Washington wieder aufgenommen werden sollten, abzusagen. In den vergangenen Tagen hatte sich die Erwartung durchgesetzt, dass es bis Freitag zu einer Einigung kommen würde. "China sollte nicht mit einer Waffe am Kopf verhandeln", sagte die Informierte Person. Eine Entscheidung, ob die Gespräche nun fortgesetzt würden oder nicht, sei noch nicht getroffen worden. Für die Börsen in Asien geht es mit den Meldungen stark nach unten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

COMPUGROUP MEDICAL

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj Zahl 1Q18 Umsatz 172 +4% 3 166 EBITDA 43 +11% 3 39 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 17 Ergebnis je Aktie 0,74 +118% 2 0,34

QIAGEN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

. PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj Zahl 1Q18 Umsatz 350 +2% 11 344 Operatives Ergebnis bereinigt 80 +3% 10 77 Ergebnis nach Steuern bereinigt* 62 +3% 5 60 Erg/Aktie bereinigt (verwässert) 0,26 -- 11 0,26 -* Schätzung von Factset

Weitere Termine:

07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1Q

22:15 US/Liberty Global Inc, Ergebnis

Im Laufe des Tages:

- US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

BASF: 3,20 EUR First Sensor: 0,20 EUR Nexus: 0,17 EUR RWE Stämme: 0,70 EUR RWE Vorzüge: 0,70 EUR ABB: 0,80 CHF UBS: 0,70 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 51,9 zuvor: 53,1 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,5 1. Veröff.: 50,5 zuvor: 49,1 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,6 1. Veröff.: 55,6 zuvor: 55,4 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 53,3 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,3 1. Veröff.: 51,3 zuvor: 51,6 11:00 Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.234,50 -1,39 S&P-500-Future 2.896,60 -1,73 Nikkei-225 FEIERTAG Schanghai-Composite 2.916,85 -5,25 +/- Ticks Bund -Future 165,67 45 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.412,75 0,55 DAX-Future 12.459,00 0,94 XDAX 12.448,87 0,98 MDAX 25.960,81 0,31 TecDAX 2.888,54 0,08 EuroStoxx50 3.502,48 0,39 Stoxx50 3.193,62 0,49 Dow-Jones 26.504,95 0,75 S&P-500-Index 2.945,64 0,96 Nasdaq-Comp. 8.164,00 1,58 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,22 +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: "Der Handelskrieg ist zurück auf der Agenda und das belastet die Märkte", so ein Händler am Morgen. Das Börsenbeben in Asien wird die europäischen Märkte zwar voraussichtlich nur in abgeschwächter Form erreichen, die jüngste Erholungswelle ist aber erst einmal beendet. Erste Indikationen deuten auf ein Minus von knapp 2 Prozent hin, der DAX dürfte die Marke von 12.200 Punkten testen, wie der Handel im Future am Morgen zeigt. An den chinesischen Märkten brechen die Kurse teilweise um mehr als 5 Prozent ein, nachdem US-Präsident Donald Trump damit gedroht hat, die Importzölle auf chinesische Waren im Umfang von 200 Milliarden Dollar am Freitag auf 25 Prozent von 10 Prozent zu erhöhen. Auch auf andere Importe aus China könnten die Zölle erhöht oder Zölle erhoben werden. China erwägt nun ein Aussetzen der Gespräche. Besonders unter Druck stehen am Montag die stark von chinesischer Nachfrage abhängigen Rohstoff-Märkte. Der Ölpreis fällt auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen.

Rückblick: Das Umfeld blieb auch am Freitag konstruktiv. Untermauert wurde es von deutlich über den Erwartungen ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten. Insgesamt zeichneten die US-Daten aber das Bild einer soliden wachsenden Wirtschaft bei nur geringem Inflationsdruck. Auch in der Eurozone zeigten Daten keine Anzeichen für echten Inflationsdruck. Die Geschäftszahlen der Societe Generale seien nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallen, hieß es im Handel. Entsprechend ging es um 1,1 Prozent nach oben. Auch die britische HSBC schlug die Erwartungen, der Kurs legte um 1,9 Prozent zu. Bei Erste Group Bank aus Österreich ging es nach gemischten Zahlen um 2,3 Prozent nach unten. Swiss Re fielen nach Zahlen um 3,1 Prozent. Die Citigroup sprach von einem schwierigen Jahresbeginn des Rückversicherers. Air France-KLM hat höher als erwartete Verluste im ersten Quartal ausgewiesen, worauf es für die Aktie um 5,5 Prozent abwärts geht. Im Sog von Air France verloren Lufthansa 2,1 Prozent. Im Automobilsektor standen die Geschäftszahlen von Fiat Chrysler (plus 4,6 Prozent) im Blick. Jefferies sprach von einer leicht positiven Überraschung vor dem Hintergrund niedriger Erwartungen.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Adidas überraschte mit sehr starken Zahlen, worauf der Kurs um 9,1 Prozent sprang. BASF hat zwar rund ein Viertel weniger verdient, dies bewegte sich aber angesichts der schwachen Nachfrage aus dem Autosektor im erwarteten Rahmen. Die Aktie zog um 0,8 Prozent an. Von schwachen Zahlen sprachen Marktteilnehmer mit Blick auf Fuchs Petrolub. Die Aktie verlor 1,7 Prozent. Siltronic stiegen um 5,9 Prozent, nachdem der Wafer-Hersteller seine Prognose bestätigte. Nach guten Zahlen ging es für Xing um 6,2 Prozent nach oben. Dürr stiegen um 2,7 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch Hauck & Aufhäuser. Zalando wurden von Societe Generale von der Verkaufsempfehlung befreit und auf "Halten" erhöht. Die Aktie legte 1,8 Prozent zu. Nach einer Verkaufsempfehlung durch die UBS ging es für Freenet um 7,2 Prozent nach unten.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem sehr ruhigen nachbörslichen Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz zum Wochenausklang. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben. Die Umsätze seien daher entsprechend niedrig gewesen.

USA / WALL STREET

Fester - Angetrieben von einem besser als erwarteten US-Arbeitsmarktbericht hat die Wall Street den letzten Handelstag der Woche mit einem kräftigen Plus beendet. Mit 263.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft wurde die erwartete Zunahme von 190.000 übertroffen. Zudem fiel die Arbeitslosenquote mit 3,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit 50 Jahren. Dagegen drückte der unerwartete Rückgang des ISM-Index für den Dienstleistungssektor nicht auf die Stimmung. Hier überraschte allerdings der Rückgang der Beschäftigungskomponente. Bei den Einzelwerten stand die Amazon-Aktie mit dem Einstieg von Investoren-Legende Warren Buffett im Fokus. Die Titel legten um 3,2 Prozent zu. FiatChrysler gewannen 5,5 Prozent. Jefferies sprach von einer leicht positiven Überraschung beim Quartalsbericht vor dem Hintergrund niedriger Erwartungen. Arista Networks enttäuschte mit dem Ausblick, die Aktie stürzte um 10,4 Prozent ab.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.24 Uhr EUR/USD 1,1189 +0,1% 1,1180 1,1196 EUR/JPY 123,93 +0,2% 123,64 124,44 EUR/CHF 1,1366 -0,0% 1,1368 1,1385 EUR/GBR 0,8530 +0,4% 0,8495 0,8513 USD/JPY 110,63 +0,0% 110,62 111,16 GBP/USD 1,3117 -0,3% 1,3160 1,3152 Bitcoin BTC/USD 5.637,76 -1,82 5.742,26 5.707,26

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 06, 2019 01:31 ET (05:31 GMT)

Am Devisenmarkt gab der Dollar nach, obwohl der Arbeitsmarktbericht besser als erwartet ausgefallen ist. Nach einer Gewinnstrecke von zuletzt drei Wochen hätten einige Investoren den schwächeren ISM-Index für den Service-Sektor als Anlass für Gewinnmitnahmen genutzt, hieß es. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,1199 Dollar und damit in der Nähe des Tageshochs. Der Yuan fällt in der Nacht zum Montag auf den tiefsten Stand seit drei Monaten mit den neuen Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,53 61,94 -2,3% -1,42 +29,0% Brent/ICE 69,38 70,85 -2,1% -1,47 +26,0%

Der Ölmarkt zeigte sich volatil, schließlich legten die Preise aber leicht zu. Einerseits stützten die in Kraft getretenen Sanktionen gegen den Iran. Andererseits verwies ABN Amro auf Aussagen von saudischer Seite, den sanktionsbedingten iranischen Lieferausfall ausgleichen zu wollen. Zudem würden die US-Lagerbestände wieder zulegen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 61,94 Dollar, Brent gewann 0,1 Prozent auf 70,85 Dollar. Am Montagmorgen stehen die Ölpreise mit den neuen Zollandrohungen deutlich unter Druck.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,36 1.278,90 +0,3% +3,46 -0,0% Silber (Spot) 14,86 14,93 -0,5% -0,08 -4,1% Platin (Spot) 861,00 871,50 -1,2% -10,50 +8,1% Kupfer-Future 2,79 2,83 -1,2% -0,03 +5,9%

Der schwache Dollar sorgte für einen steigenden Goldpreis. Die Feinunze erhöhte sich zum US-Settlement um 0,7 Prozent auf 1.281 Dollar. Der US-Arbeitsmarktbericht sei zwar gut ausgefallen, dagegen sei der ISM-Index für den Servicebereich hinter den Erwartungen geblieben, "was auf leichten Gegenwind für die US-Konjunktur hindeutet", sagte Jeff Wright, Executive Vice President von GoldMining.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

BREXIT

Premierministerin May geht nach der Niederlage ihrer konservativen Partei bei den Kommunalwahlen auf die oppositionelle Labour-Partei zu, um einen Ausweg aus der Brexit-Krise zu finden. "Lassen sie uns ein Geschäft abschließen", schrieb May in einem Beitrag für die Zeitung "The Mail on Sunday". Unterdessen berichtete die "Sunday Times", die Regierung sei in drei Bereichen zu Zugeständnissen an Labour bereit: Zölle, Arbeitnehmerrechte und Warenverkehr. Dem Bericht zufolge will May Vorschläge für "eine vorübergehende Zollregelung" mit der EU vorlegen, die bis zur nächsten Parlamentswahl bestehen könnte, die spätestens im Mai 2022 stattfinden muss. Wird der Brexit-Vertrag nicht bald vom Parlament gebilligt, muss Großbritannien am 23. Mai an der Europawahl teilnehmen.

USA / IRAN

Die USA entsenden den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und eine Bomberstaffel als Warnung an den Iran in den Mittleren Osten. Der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, begründete den Schritt am Sonntag mit "einer Reihe beunruhigender und eskalierender Anzeichen und Warnhinweise" Teherans.

CHINA

Die chinesische Notenbank unternimmt weitere Anstrengungen, um die Kreditvergabe insbesondere an kleinere Unternehmen anzukurbeln. Die People's Bank of China (PBoC) kündigte an, die Mindestreserveanforderungen für kleine und mittelgroße Banken zu senken. Die Änderungen werden am 15. Mai in Kraft treten. Die PBoC geht davon aus, dass dadurch 280 Milliarden Yuan - umgerechnet 37 Milliarden Euro - an Liquidität ins Bankensystem gepumpt werden.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im April verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 54,5 (März: 54,4) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im April auf 54,3 (Vormonat: 54,8) Punkte gesunken. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

NORDKOREA

Inmitten der festgefahrenen Atomverhandlungen mit den USA hat Nordkorea neue Waffentests vorgenommen. Unter der Aufsicht von Machthaber Kim Jong Un habe das Militär Langstrecken-Mehrfachraketenwerfer und taktische Lenkwaffen getestet, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag. US-Präsident Donald Trump zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass Kim sich an seine Zusagen halten werde.

VENEZUELA

US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin haben telefonisch über die Krise in Venezuela beraten. US-Präsidentensprecherin Sarah Sanders bezeichnete das Gespräch am Freitag als "insgesamt sehr positiv". Die Präsidenten hätten eine "sehr gute Diskussion" gehabt. Nach Angaben des Kreml wandte sich Putin allerdings gegen ausländische "Einmischung" in die Krise - was als kritische Aussage zum US-Kurs verstanden werden kann.

US-NOTENBANK

Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, sieht die Zeit noch nicht gekommen, über eine Zinssenkung nachzudenken. In einem Interview mit CNBC sagte der Notenbanker, auf die schwache Inflation müsse nicht mit niedrigeren Zinsen reagiert werden, weil die Veränderungen der Fed zu Beginn des Jahres die Finanzierungsbedingungen bereits leichter gemacht hätten.

US-ÖLFÖRDERUNG

Die Zahl der aktiven Ölförderanlagen in den USA hat sich in dieser Woche um zwei auf 807 erhöht, wie der Erdöl-Servicedienstleister Baker Hughes meldete. In der Vorwoche war die Zahl noch um 20 gefallen.

RATING TÜRKEI

Fitch hat das Langfristrating der Türkei mit BB bestätigt. Der Ausblick ist negativ.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Das Bundesfinanzministerium rechnet mit deutlich geringeren Steuereinnahmen als erwartet. Bis 2023 würden dem Bund um die 75 Milliarden Euro weniger zur Verfügung stehen als im November prognostiziert.

GRUNDSTEUERREFORM DEUTSCHLAND

Beim Konflikt in der Großen Koalition um die Reform der Grundsteuer ist keine Einigung in Sicht. Der Unionsfraktion reicht eine eingeschränkte Öffnungsklausel für die Bundesländer, welche das Bundesfinanzministerium prüft, nicht aus.

WINDERNERGIE DEUTSCHLAND

Einen kräftigen Einbruch hatte der Neubau von Windanlagen in Deutschland zu verzeichnen. Im ersten Quartal 2019 brach er um fast 90 Prozent ein gegenüber den ersten drei Monaten der drei Vorjahre. Das berichtet die "Rheinische Post" mit Bezug auf einen vorliegenden Bericht der Fachagentur Windenergie.

RWE

Die Aktionäre von RWE haben eine Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien auf der Hauptversammlung beschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, stimmte auch die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre dem Schritt zu. Demzufolge würden sämtliche 39 Millionen stimmrechtslosen Vorzugsaktien der RWE AG im Verhältnis 1:1, ohne Zuzahlung, in stimmberechtigte Stammaktien umgewandelt.

CARL ZEISS MEDITEC

hat für das zweite Quartal folgende Eckdaten veröffentlicht (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET 2. QUARTAL 2Q18/19 ggVj 2Q17/18 Umsatz 344 +8% 319 EBIT 62 +26% 49 Ergebnis nach Steuern/Dritten 29,4 +7% 27,6 Ergebnis je Aktie 0,33 +6% 0,31

HOME24

Der Onlinehändler rechnet mit einer Konsolidierung im Möbelhandel. Für das laufende Jahr 2019 rechnet Vorstand Appelhoff mit einem Umsatzplus auf dem Niveau des Vorjahres oder leicht darüber. Im vierten Quartal soll der Breakeven beim EBITDA erreicht werden.

THOMAS COOK

Der Reisekonzern befindet sich in Verhandlungen mit seinen Gläubigern, um die laufenden Kreditlinien zu erhöhen. Damit soll ein ausreichendes Liquiditätspolster für den Winter geschaffen werden, teilte das Unternehmen mit. Zuvor hatte Sky News berichtet, Thomas Cook wolle zusätzliche 400 Millionen Pfund Sterling von seinen Gläubigern. Diese Zahl wollte das Unternehmen nicht bestätigen und auch keine eigenen Angaben machen.

BERKSHIRE HATHAWAY

Mit einem Milliardengewinn hat Berkshire Hathaway seine Teilhaber im ersten Quartal erfreut. Dazu trug zumeist der höhere Ertrag der Versicherungs-Investments bei. Der Nettogewinn stieg auf 21,66 Milliarden Dollar oder 13.209 Dollar je Class-A-Aktie.

T-MOBILE US

Die Telekom-Tochter T-Mobile US und drei hochrangige Manager gehen offenbar getrennte Wege. Das geschehe im Zuge eines Umbaus der Managementstruktur, berichten mehrere Informanten.

