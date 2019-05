Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien, Japan und Südkorea bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump droht im Handelsstreit mit China, die US-Zölle auf Importe aus China drastisch zu erhöhen. China erwägt derweil Kreisen zufolge, die Handelsgespräche abzubrechen. In einer Reihe von Tweets schrieb Trump am Sonntagabend, er plane die Zölle auf chinesische Waren im Umfang von 200 Milliarden US-Dollar auf 25 Prozent von derzeit 10 Prozent zu erhöhen. Weiter schrieb er, er werde "in Kürze" zusätzlich Zölle in Höhe von 25 Prozent auf weitere chinesische Waren im Umfang von 325 Milliarden US-Dollar erheben. Trumps Tweets haben viele chinesische Vertreter einer mit den Vorgängen vertrauten Person zufolge überrascht. China erwäge, die Handelsgespräche, die am Mittwoch im Washington wieder aufgenommen werden sollten, abzusagen. In den vergangenen Tagen hatte die Erwartung dominiert, dass es bis Freitag zu einer Einigung kommen würde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:15 US/Liberty Global Inc, Ergebnis

Im Laufe des Tages:

- US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.896,60 -1,73% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 29.151,79 -3,09% Kospi Feiertag Shanghai-Composite 2.907,70 -5,54% S&P/ASX 200 6.278,00 -0,91%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Einbruch - Die angekündigte Erhöhung der Einfuhrzölle auf chinesische Waren sorgt für massive Verluste - vor allem in China und Hongkong. Der chinesische Yuan fällt auf ein Dreimonatstief, der japanische Yen wird hingegen als "sicherer Hafen" gesucht. Deutlich abwärts geht es auch beim Öl. Die von Trump am Sonntag über Twitter angekündigte Erhöhung der Zölle kommt für die Anleger völlig unerwartet. Zumal zuvor noch zu vernehmen war, dass die Handelsgespräche kurz vor einem Abschluss stünden und Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping über einen Termin für die mögliche Unterzeichnung eines Abkommens in dieser Woche entscheiden wollten. Peking denkt angesichts der Drohungen nun wohl über eine Verschiebung der ab Mittwoch anstehenden nächsten Verhandlungsrunde in Washington nach.

US-NACHBÖRSE

Der Verkauf von 21 regionalen Sportkanälen im Gesamtwert von 10,6 Milliarden Dollar hat die Aktie von Walt Disney am Freitag nachbörslich kaum bewegt. Die Aktie des Käufers, der Sinclair Broadcast Group, schoss dagegen um über 14 Prozent nach oben. Disney hatte das Sportkanalnetz im Zuge der Übernahme des Großteils des Unterhaltungsgeschäfts von Fox für 71,3 Milliarden Dollar mit erworben. Der Kurs des Lkw-Spediteurs YRC Worldwide machte knapp 1 Prozent gut. Er profitierte von Fortschritten bei Lohnverhandlungen mit den Gewerkschaften. Nach der Vorlage des Quartalsausweises verlor die Aktie des Filmtechnologieexperten CTI Industries 4,2 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.504,95 0,75 197,16 13,62 S&P-500 2.945,64 0,96 28,12 17,50 Nasdaq-Comp. 8.164,00 1,58 127,22 23,04 Nasdaq-100 7.845,73 1,58 121,67 23,95 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 788 Mio 830 Mio Gewinner 2.283 1.331 Verlierer 654 1.584 Unverändert 87 110

Fester - Der besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht sorgte für Kauflaune, zumal dieser mit keinem erhöhten Lohndruck verbunden war. Letzteres dämpfte zuletzt wieder aufgekommene Spekulationen über eine straffere Geldpolitik in den USA. Der unerwartete Rückgang des ISM-Index für den Dienstleistungssektor geriet in den Hintergrund. Bei den Einzelwerten stand die Amazon-Aktie mit dem Einstieg von Investoren-Legende Warren Buffett im Fokus. Die Titel legten um 3,2 Prozent zu. FiatChrysler gewannen 5,5 Prozent. Jefferies sprach von einer leicht positiven Überraschung beim Quartalsbericht vor dem Hintergrund niedriger Erwartungen. Arista Networks enttäuschte mit dem Ausblick, die Aktie stürzte um 10,4 Prozent ab.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,34 0,0 2,33 113,3 5 Jahre 2,33 -1,3 2,35 40,9 7 Jahre 2,42 -2,0 2,44 17,4 10 Jahre 2,52 -1,7 2,54 8,0 30 Jahre 2,92 -0,7 2,93 -14,4

Die Anleihen legten zu und spiegelten damit die Erwartung auf ein weiter taubenhaftes Vorgehen der US-Notenbank wider. Die Zehnjahresrendite fiel um 1,7 Basispunkte auf 2,52 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1193 +0,1% 1,1180 1,1160 -2,4% EUR/JPY 123,99 +0,3% 123,64 124,45 -1,4% EUR/GBP 0,8527 +0,4% 0,8495 0,8572 -5,3% GBP/USD 1,3124 -0,3% 1,3160 1,3018 +3,0% USD/JPY 110,78 +0,1% 110,62 111,52 +1,0% USD/CNY 6,7808 +0,7% 6,7346 6,7346 -1,4% USD/CNH 6,7962 +0,1% 6,7927 6,7462 -1,1% USD/HKD 7,8458 +0,0% 7,8450 7,8446 +0,2% AUD/USD 0,6988 +0,0% 0,6986 0,6992 -0,8% NZD/USD 0,6624 +0,1% 0,6617 0,6615 -1,3% Bitcoin BTC/USD 5.644,76 -1,7% 5.742,26 5.533,01 +51,8%

Der Dollar gab nach, weil der Arbeitsmarktbericht dank moderater Löhne keine Zinserhöhungsspekulation auslöste. Nach einer Gewinnstrecke von zuletzt drei Wochen hätten zudem einige Investoren den schwächeren ISM-Index für den Service-Sektor als Anlass für Gewinnmitnahmen genutzt, hieß es. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,1199 Dollar und damit in der Nähe des Tageshochs. Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag fällt der chinesische Yuan auf ein Dreimonatstief zurück, der japanische Yen wird hingegen als "sicherer Hafen" gesucht. Der Austral-Dollar fällt auf den niedrigsten Stand seit Mitte Januar. Neben der Sorge um eine Wachstumsverlangsamung im wichtigsten Abnehemerland China nach der Strafzollanküdnigung von US-Präsident Trump am Wochenende drücken hier zunehmende Zinssenkungspekulationen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,50 61,94 -2,3% -1,44 +28,9% Brent/ICE 69,31 70,85 -2,2% -1,54 +25,9%

Der Ölmarkt zeigte sich im US-Handel volatil, schließlich legten die Preise aber leicht zu. Einerseits stützten die in Kraft getretenen Sanktionen gegen den Iran, andererseits verwies ABN Amro auf Aussagen von saudischer Seite, den sanktionsbedingten iranischen Lieferausfall ausgleichen zu wollen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 61,94 Dollar, Brent gewann 0,1 Prozent auf 70,85 Dollar. Im asiatisch dominierten Handel am Montag fallen die Preise deutlich zurück. Belastet werden sie von Konjunktur- bzw. Nachfragesorgen, nachdem Präsident Donald Trump angekündigt hat, die Strafzölle auf Importe aus China anzuheben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,70 1.278,90 +0,3% +3,80 +0,0% Silber (Spot) 14,88 14,93 -0,4% -0,06 -4,0% Platin (Spot) 861,50 871,50 -1,1% -10,00 +8,2% Kupfer-Future 2,79 2,83 -1,2% -0,03 +12,7%

Der schwache Dollar sorgte im US-Geschäft für einen steigenden Goldpreis. Die Feinunze erhöhte sich zum US-Settlement um 0,7 Prozent auf 1.281 Dollar. In Asien profitiert das Gold am Montag nur leicht als sicherer hafen davon, dass sich der Handelsstreit zwischen USA und China zuspitzt.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Notenbank unternimmt weitere Anstrengungen, um die Kreditvergabe insbesondere an kleinere Unternehmen anzukurbeln. Die People's Bank of China (PBoC) kündigte an, die Mindestreserveanforderungen für kleine und mittelgroße Banken zu senken. Die Änderungen sollen am 15. Mai in Kraft treten. Die PBoC geht davon aus, dass dadurch umgerechnet 37 Milliarden Euro an Liquidität ins Bankensystem gepumpt werden.

GELDPOLITIK USA

Nach Aussage der Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, ist der US-Arbeitsmarktbericht für April ein Beweis für den starken Beschäftigungssektor und dass die Politik der US-Notenbank derzeit die richtige ist. CNBC sagte Mester, dass, wenn es um das Niveau der kurzfristigen Zinssätze gehe, "wir im Moment gut kalibriert sind", mit einer Geldpolitik im neutralen Bereich für die US-Wirtschaft.

IRAN

Die USA entsenden einen Flugzeugträger und eine Bomberstaffel als Warnung an den Iran in den Mittleren Osten. Der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, begründete den Schritt mit "einer Reihe beunruhigender und eskalierender Anzeichen und Warnhinweise" Teherans. Die USA wollten mit ihrer Reaktion eine "klare und unmissverständliche Botschaft" an die iranische Regierung senden.

KONJUNKTUR CHINA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 06, 2019 01:58 ET (05:58 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.