Der DAX wird am Morgen auf rund 12.200 Punkte taxiert. Das sind über 200 Punkte weniger als zum Xetra-Schluss am Freitag (12.412 Punkte). Grund: US-Präsident Trumps Ankündigung, die Zölle auf bestimmte chinesische Waren von zehn auf 25 Prozent anzuheben. In den bisherigen Fällen, da der deutsche Leitindex mit einem solchen Down-Gap eröffnete, gab es eine günstige Kaufgelegenheit - aber nicht sofort.

Den vollständigen Artikel lesen ...