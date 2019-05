flatex Morning-news: Einen positiven Handelstag konnten sowohl die US-Börsen als ...

Marktüberblick

Einen positiven Handelstag konnten sowohl die US-Börsen als auch die europäischen Aktienmärkte am Freitag verbuchen. Kurstreiber war hier klar der US-Arbeitsmarktbericht, der deutlich besser als erwartet ausfiel. So konnten 263.000 Stellen ex Landwirtschaft neu geschaffen werden, erwartet waren lediglich 190.000. Die Arbeitslosenquote fiel auf die Rekordmarke von 3,6 Prozent, das ist gleichzeitig der tiefste Stand seit 50 Jahren. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,75 Prozent auf 26.504,95 Punkten aus dem Handel, der Technologieindex Nasdaq 100 schloss mit einem Zuwachs von 1,58 Prozent auf 7.845,73 Punkte. Der DAX legte um 0,55 Prozent auf 12.412,75 Punkte zu. Der Euro Stoxx 50 konnte den Tag ebenfalls mit grünen Vorzeichen abschließen. Der Zuwachs betrug hier 0,39 Prozent auf 3.502,48 Zähler. In den USA standen insbesondere die Aktien von Amazon im Mittelpunkt, nachdem bekanntgeworden war, dass der legendäre US-Investor Warren Buffet bei Amazon eingestiegen ist. Die Aktie zog am Freitag um 3,2 Prozent auf 1.962,46 US-Dollar an. Deutlich unter Druck stand das Papier von Arista Networks, nach den Quartalszahlen musste der Hersteller von Netzwerktechnik ein Minus von 10,44 Prozent am Handelsschluss verkraften. In Deutschland glänzte die Aktie von adidas mit einem Plus von 9,1 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 249,25 Euro. Grund für den Kursanstieg waren die exzellenten Quartalszahlen des Sportartikelherstellers.

In der neuen Handelswoche werden erneut zahlreiche Quartalsberichte die Kurse einzelner Unternehmen bewegen. Besonders im Fokus aufgrund von Zahlen stehen heute die US-Werte American International Group, Eli Lilly und Tyson Foods, in Deutschland die Aktien von Qiagen und Carl Zeiss Meditec. Auf der internationalen Bühne könnten heute die Reden von BOC-Präsident Poloz oder die des FOMC Mitglieds Patrick T. Harker für Kursbewegungen insbesondere im Währungshandel sorgen. In Deutschland wird um 9.55 Uhr der Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen veröffentlicht, es folgen um 10.00 Uhr der für die Eurozone sowie der PMI Gesamtindex für Europa. Um 11.00 Uhr könnten die Einzelhandelsumsätze der Eurozone die Kurse beeinflussen. Die Börsen in Großbritannien und Irland bleiben wegen des Maifeiertages geschlossen. Ebenfalls geschlossen sind die Börsen in Japan und Südkorea. Bereits vor Handelseröffnung lastet die Nachricht, dass US-Präsident Trump die Zölle im Handelskonflikt mit China deutlich erhöhen will, schwer auf den Kursen.







Deutliche Kursverluste verursacht die Ankündigung Trumps über neue US-Zölle an den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten. Der Hang Seng China Enterprises Index verliert rund 3,5 Prozent. Somit tendieren die US-Futures ebenfalls sehr schwach. Die ersten DAX-Indikationen liegen mit 12.230 Punkten deutlich unter dem Schluss vom Freitag.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex konnte zum Wochenschluss mit positiven Vorzeichen aus dem Handel gehen, er schloss mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 12.412,75 Zählern. Damit sendet der DAX weiterhin positive Signale, denn er konnte am Freitag mit einem Tageshoch bei 12.435,67 Punkten ein neues Hoch in der aktuellen Aufwärtsbewegung generieren. Somit hält sich der DAX weiter hin über dem jüngst gebrochenen Abwärtstrend seit dem Rekordhoch im Januar 2018. Dieser verläuft derzeit bei rund 12.264 Punkten und wäre somit gleichzeitig als Unterstützung auf der Unterseite zu sehen. Auf der Oberseite könnte der nächste Widerstand bei 12.458 Punkten liegen. Neben der bereits genannten Unterstützung könnte das Tief vom Freitag bei 12.344 als weitere Kursunterstützung dienen.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/