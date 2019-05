Die Baader Bank hat Dürr aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das unveränderte Kursziel von 43 Euro sei nun fast erreicht, begründete Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie sein neues Anlageurteil für das Papier des Anlagenbauers. Er strich die Aktie zudem von der Liste der "Top Picks"./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2019 / 07:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-05-06/08:46

ISIN: DE0005565204