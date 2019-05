Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit steigenden Kursen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future zog am Morgen um 0,24 Prozent auf 165,62 Punkte an. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,003 Prozent.

Am Rentenmarkt wirkt sich der verschärfte Handelsstreit zwischen China und den USA positiv aus. US-Präsident Donald Trump hatte eine Anhebung der Zölle gegen chinesische Warenimporte von zehn auf 25 Prozent angekündigt. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten tendieren Anleger eher zu als sicher geltenden Staatspapieren.

Im Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus am deutschen Rentenmarkt rücken. Am Vormittag stehen in der Eurozone die Einkaufsmanagerindizes des Dienstleistungsgewerbes auf dem Programm. Sie könnten Hinweise auf eine Stabilisierung oder Belebung der konjunkturellen Entwicklung geben, schätzt Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Es habe sich gezeigt, dass vor allem der Servicesektor das Wirtschaftswachstum im positiven Bereich halte. "Vor diesem Hintergrund sind heute solide Werte in Spanien und Italien zu erwarten und so sollten sich die Wachstumsperspektiven aufhellen."/elm/fba

