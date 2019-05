...am Autoboom in China mitzumischen. Geely und BYD sind die einzigen chinesischen Aktien mit Autobezug mit Notierung in Frankfurt. Das ist der simpelste Weg, um am Chinageschäft teilzuhaben. Geely ist übrigens auch Großaktionär bei Daimler. Die aktuellen Zahlen für den chinesischen Automarkt sind etwas kompliziert, weil die E-Mobility boomt, aber die andere Seite der Verbrennungstechnik Schwachstellen zeigt. Der sich daraus ergebende Mischwert für die gesamte Autonachfrage in China ist deshalb etwas dubios. Hier setzen Sie lediglich auf den grundsätzlichen Trend im China-Geschäft. Es ist eigentlich ein Muss.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info