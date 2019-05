Mit neuem Schwung wird die Messe STMconnect vom 07. bis 09. Mai 2019 in Nürnberg ihre Tore öffnen. "2019 präsentiert sich die Veranstaltung nicht nur mit neuem Namen, sondern hat noch mehr Weiterentwicklungen zu bieten als bisher", ist sich Anthula Parashoudi, Bereichsleiterin von Mesago Messe Frankfurt, sicher. Der neue Name "SMTconnect" soll das Thema und die Besonderheit der Veranstaltung auf den ersten Blick erkennen lassen und gleichzeitig die Bedürfnisse der Community widerspiegeln. Die Messe, die sich für die nächsten Jahre "SMTconnect - Lösungen für elektronische Baugruppen und Systeme" nennen wird, soll verdeutlichen, wohin die Reise künftig gehen wird: "anwenderorientiert" soll sie vor allem werden. Ziel ist es, neue Zielgruppen zu erschließen und der Community noch mehr Möglichkeiten zum Austausch und zum gemeinsamen Arbeiten an den Herausforderungen der Branche zu bieten.

Podiumsdiskussion zu Selektivlöten

Auch dieses Jahr organisiert und veranstaltet die Fachzeitschrift Productronic vom Hüthig Verlag eine Podiumsdiskussion während der SMTconnect 2019. Diesjähriges Thema der am zweiten Messetag (Mittwoch, den 08. Mai 2019) auf dem Messeforum in Halle 4, Stand 402 von 11:00h bis 12:00h stattfindenden Diskussionsrunde: "Selektives Wellenlöten in der Zwickmühle zwischen THR und Effektivität".

Die von Productronic organisierte und durchgeführte Podiumsdiskussion gibt Antworten auf das komplexe Thema. Diese Teilnehmer werden aus ihrer Erfahrung berichten und praxisrelevante Tipps geben (in alphabetischer Reihenfolge): Manfred Fehrenbach Leitung ...

