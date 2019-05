BERLIN (Dow Jones)--Die von Juso-Chef Kevin Kühnert geforderte Kollektivierung von Konzernen hat der SPD bei den Wählern geschadet. Das geht laut Forsa aus der jüngsten Umfrage des Institutes für das Medienunternehmen RTL/n-tv hervorgeht. Danach verliert die SPD zwei Prozentpunkte und landet bei 15 Prozent, während die Unionsparteien sich um zwei Punkte auf 29 Prozent verbessern kann.

"Mit den Kollektivierungsforderungen von Kevin Kühnert und den eher verhaltenen Distanzierungen der SPD-Spitze von diesen Forderungen verprellt die SPD ein weiteres Mal die über 11 Millionen früheren SPD-Wähler aus der politischen und gesellschaftlichen Mitte, die heute der SPD ihre Stimme nicht mehr geben wollen", erklärte Forsa-Chef Manfred Güllner gegenüber RTL. Die SPD könne mit Umverteilungsthemen und einem prononcierten Links-Kurs keine Wahl gewinnen.

Die Werte der Oppositionsparteien blieben in der Umfrage unverändert, wenn der Bundestag jetzt neu gewählt werden würde. Union und Grüne hätten momentan mit zusammen 49 Prozent eine sichere regierungsfähige Mehrheit, so das RTL/n-tv Trendbarometer.

Die Parteispitze der SPD verliert in der Umfrage ebenfalls an Sympathien. Bei der "Kanzlerfrage" büßen Andrea Nahles und Olaf Scholz jeweils zwei Prozentpunkte ein, die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kann ihren Wert bei beiden Alternativen um einen Prozentpunkt verbessern. Wenn die Kanzlerin oder der Kanzler in Deutschland direkt gewählt werden könnte, würden 11 Prozent für Nahles, 31 Prozent für Kramp-Karrenbauer. Wäre Bundesfinanzminister Scholz der SPD-Kandidat, erhielte er 21, die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer 27 Prozent.

Allerdings würde sich die Mehrheit der Wahlberechtigten bei beiden Alternativen für keinen von beiden entscheiden, so die Umfrage.

Geringes Interesse zeigten die Befragten am Europawahlkampf. Nur 25 Prozent hielten sie für wichtig. Den meisten sind die Spitzenkandidaten, die von den Parteien in Deutschland für die Europawahl aufgestellt wurden, unbekannt. Nur 28 Prozent können den Unionskandidaten Manfred Weber und nur 25 Prozent die SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley nennen. Jeweils 11 Prozent wissen, dass Ska Keller für die Grünen und Nicola Beer für die FDP antreten. 10 Prozent wissen, dass Jörg Meuthen Spitzenkandidat der AfD ist.

